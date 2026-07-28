Mailza destacou a força da população de Rodrigues Alves | Foto: Ascom

O município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, celebra nesta terça-feira (28) os seus 34 anos de emancipação política. Em homenagem à data, a governadora do Acre, Mailza Assis, parabenizou a população e destacou o desenvolvimento da cidade e a força do povo rodriguense.

Em mensagem publicada nas redes sociais, a governadora ressaltou o acolhimento, a dedicação e a valorização da cultura por parte dos moradores do município.

“Uma terra feita pela força de um povo acolhedor, trabalhador e que nunca deixa de acreditar em dias melhores. Gente que cuida das suas raízes, valoriza sua cultura e faz dessa cidade um lugar especial. Eu sonho com uma Rodrigues Alves cada vez mais desenvolvida, com mais oportunidades, mais qualidade de vida e um futuro ainda melhor para cada família”, disse.

Rodrigues Alves foi elevado à categoria de município em 28 de abril de 1992. No entanto, as comemorações oficiais do aniversário acontecem tradicionalmente em 28 de julho, com uma programação que inclui o tradicional desfile das escolas do município, além de outras atividades culturais.

Antes da ocupação da região, o território era habitado pelo povo indígena Naua, que, segundo registros históricos, resistiu à chegada de expedições estrangeiras interessadas na exploração do Rio Juruá durante o século XIX.

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Já na década de 1960, a localidade viveu um período de transformação com a realização de pesquisas em busca de petróleo. Apesar de as perfurações não identificarem reservas do recurso, a atividade impulsionou a economia local, gerando empregos temporários e atraindo novos moradores.

O crescimento populacional e o avanço da comunidade fortaleceram o movimento em defesa da emancipação política, que culminou na criação do município anos depois.