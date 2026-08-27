Saiba o horário exato para ver o eclipse lunar no céu do Acre nesta noite

O momento de maior destaque será às 23h13, no horário do Acre

Eclipse cobrirá 96% da Lua e poderá ser visto a olho nu no Acre | Foto: NASA/Joel Kowsky

Moradores do Acre terão a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar parcial durante a madrugada desta sexta-feira (28). O fenômeno começa ainda na noite desta quinta (27) e poderá ser observado em todo o Brasil, inclusive sem a necessidade de telescópio, binóculo ou outro equipamento.

O momento de maior destaque será às 23h13, no horário do Acre, quando a sombra da Terra deverá cobrir cerca de 96,2% da Lua. A fase parcial começa às 21h34 e termina às 00h52, enquanto todo o fenômeno, incluindo a etapa penumbral, segue até as 4h02. O início está previsto para 20h24.

Apesar de a Lua ficar bastante escura, o eclipse não será total. Por isso, ela não deverá apresentar o vermelho intenso típico de uma “Lua de Sangue”. Ainda assim, a região atingida pela sombra mais escura da Terra poderá ganhar tons alaranjados ou avermelhados, deixando o fenômeno visível no céu acreano.

Horários do eclipse (horário de Brasília):

22h24: início da fase penumbral;

23h34: começo do eclipse parcial;

1h13: ponto máximo;

2h52: fim da fase parcial;

4h02: encerramento da fase penumbral.

A parte parcial, que é a mais fácil de perceber, durará cerca de 3 horas e 18 minutos. Já considerando todas as etapas, o eclipse terá aproximadamente 5 horas e 38 minutos de duração.