Espaço do Sebrae na Expoacre | Foto: Sebrae Acre

Durante a coletiva de imprensa de lançamento da Expoacre 2026, o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos Júnior, destacou a importância da parceria entre a instituição e o Governo do Estado para fortalecer a maior feira de negócios do Acre. Em entrevista ao ContilNet, ele afirmou que a expectativa é de uma edição marcada pela inovação, pelo fortalecimento da iniciativa privada e pela ampliação das oportunidades de negócios.

Kleber lembrou que o Sebrae completa 35 anos de atuação no Acre em 2026 e ressaltou que a instituição preparou uma programação voltada ao empreendedorismo, valorizando setores como comércio, serviços, indústria e agronegócio. Segundo ele, o espaço do Sebrae contará com propostas inovadoras, entre elas a “Cozinha Show”, que reunirá chefs para apresentar a gastronomia regional, além de oferecer soluções empresariais e criar oportunidades para novos negócios.

“A Expoacre tem tudo para ser um sucesso de público, de inovação e também de geração de negócios”, afirmou.

O diretor técnico também destacou que um dos principais objetivos da parceria com o Governo do Estado é promover uma mudança de cultura na feira, ampliando o protagonismo das empresas privadas. Para ele, a Expoacre deve ser reconhecida, acima de tudo, como uma feira de negócios.

“Esse é um processo que a gente vem discutindo. A feira não é uma feira governamental, nem uma feira de entidades. Ela é uma feira de negócios. Quem precisa aparecer são as empresas e os negócios do nosso estado. É isso que a gente vem propondo junto com o Governo do Estado: mostrar cada vez mais os negócios e as soluções que possam fortalecer as empresas. É uma virada de chave para que elas realmente mostrem a cara da feira”, explicou.

Questionado sobre a movimentação financeira esperada para a Expoacre 2026, Kleber informou que os números da edição anterior ainda estão sendo consolidados e serão divulgados posteriormente. Apesar disso, afirmou que a expectativa é, no mínimo, repetir o desempenho alcançado no ano passado.

“O levantamento ainda está sendo fechado. Assim que a contabilização estiver concluída, vamos divulgar os resultados para toda a imprensa e para a sociedade. A expectativa é igualar ou até superar o faturamento registrado na edição anterior”, disse.

Segundo o diretor, a organização também avalia, junto aos parceiros, estratégias para ampliar a geração de negócios durante a feira, preservando critérios adotados por instituições financeiras que participam do evento. A expectativa é que a Expoacre 2026 consolide ainda mais seu papel como principal vitrine do empreendedorismo acreano, reunindo empresas, investidores e consumidores em um ambiente voltado à inovação, à geração de renda e ao fortalecimento da economia do estado.