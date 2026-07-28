Shopping do Lar promove grande Queima de Estoque com até 50% de desconto

Loja está com quase todos os produtos em promoção. — Foto: Reprodução

Quem está em busca de presentes, brinquedos, artigos de decoração, utilidades para o lar, materiais escolares, flores, arranjos e uma grande variedade de produtos já pode marcar na agenda. O Shopping do Lar realizará uma grande Queima de Estoque nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto (quinta, sexta e sábado), com até 50% de desconto em quase toda a loja.

A campanha faz parte da renovação do estoque para a chegada de novas coleções e produtos, oferecendo aos clientes a oportunidade de adquirir itens de qualidade com preços especiais. Durante os três dias de promoção, milhares de produtos estarão com descontos imperdíveis, tornando esta uma das maiores liquidações promovidas pela loja.

Segundo a direção do Shopping do Lar, esta é a oportunidade ideal para quem deseja economizar e antecipar compras, seja para presentear, decorar a casa, adquirir materiais escolares ou renovar utensílios para o dia a dia. Como se trata de uma queima de estoque, muitos produtos possuem quantidade limitada e estarão disponíveis enquanto durarem os estoques.

O Shopping do Lar está localizado na Rua Isaura Parente, nº 3.148, Conjunto Paulo César de Oliveira, em Rio Branco, na Galeria da Rotatória da AABB, ao lado do Elevado Mamédio Bittar, um dos pontos de referência mais conhecidos da cidade.

Os clientes também podem obter mais informações pelo WhatsApp (68) 99211-0024 ou acompanhar as novidades no Instagram @shoppingdolar.acre.

Anote na agenda: 30 e 31 de julho e 1º de agosto (quinta, sexta e sábado). Aproveite a grande Queima de Estoque do Shopping do Lar e garanta até 50% de desconto em quase toda a loja, com ofertas exclusivas e por tempo limitado.