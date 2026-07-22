Nesta edição, o Espaço Sebrae foi concebido para aproximar o público de oportunidades de mercado. — Foto: Reprodução

O Espaço Sebrae será um dos principais pontos de visitação da Expoacre 2026, realizada de 1º a 9 de agosto, em Rio Branco. Com o tema “Transformando ideias em negócios”, o ambiente reunirá empreendedorismo, inovação, agronegócio, gastronomia e sustentabilidade em uma programação diversificada voltada para empresários, potenciais empreendedores e visitantes de todas as idades.

Com patrocínio da Caixa Econômica Federal, a Expoacre é a maior feira de negócios do estado e, nesta edição, o Espaço Sebrae foi concebido para aproximar o público de oportunidades de mercado, incentivar novos empreendimentos e valorizar a produção acreana.

Um dos destaques será a Loja Colaborativa, que reunirá produtos da sociobiodiversidade e empreendimentos locais, ampliando a visibilidade de pequenos negócios. A gastronomia regional será outro grande atrativo. O público terá acesso a uma vitrine de produtos locais, além de aulas-show e degustações que apresentarão sabores e ingredientes característicos da culinária acreana.

O agronegócio também terá espaço de destaque. Na fazendinha, os visitantes poderão conhecer iniciativas ligadas à piscicultura e à cafeicultura acreana, com exposição de produtos e degustações que evidenciam o potencial produtivo do estado.

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A programação contará ainda com experiências interativas voltadas para toda a família. Os visitantes poderão participar de quizzes, conhecer cabines temáticas e acompanhar apresentações culturais ao longo das nove noites da feira.

A sustentabilidade e a inovação também estarão presentes no espaço. O Sucatão de Rio Branco apresentará a reciclagem como oportunidade de negócio, demonstrando possibilidades de geração de renda. O ambiente contará ainda com exposição de soluções em energias renováveis, estação de carregamento para veículos elétricos e participação de empresas e oficinas especializadas.

Quem deseja investir ou iniciar um empreendimento poderá visitar o espaço dedicado a franquias e empresas de representação comercial, conhecendo modelos de negócios e oportunidades de mercado. Já no ambiente de Soluções Empresariais, o Sebrae apresentará capacitações, consultorias e ferramentas voltadas ao fortalecimento e ao crescimento dos pequenos negócios.

Durante as nove noites da Expoacre 2026, o Espaço Sebrae será um ambiente de conexão, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios e a valorização da produção acreana. A programação completa poderá ser acompanhada diariamente pelo Instagram @sebraenoacre.