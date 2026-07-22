Os dados constam do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher

Acre não registrou caso de feminicídio nos primeiros seis meses de 2026 — Foto: Reprodução

O Brasil registrou 741 feminicídios entre janeiro e junho de 2026, com uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando contabilizou 760 casos. Apesar desse número em âmbito nacional, o Acre não registrou casos de feminicídios no primeiro semestre de 2026.

Os dados constam do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pelo Ministério das Mulheres (MMULHERES), com base nas informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp VDE).

Segundo os dados, no mesmo período, o Acre registrou 4 casos em 2025.

Na comparação mensal, junho apresentou 108 registros, o menor número do primeiro semestre de 2026. No acumulado do período, foram 19 casos a menos em relação ao primeiro semestre de 2025.

A análise por unidade da Federação mostra comportamentos distintos. Acre (AC), Rondônia (RO), Roraima (RR), Piauí (PI), Maranhão (MA) e Pernambuco (PE) registraram redução nos casos em comparação ao primeiro semestre do ano anterior. Houve aumento em Goiás (GO), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), Sergipe (SE), Amazonas (AM) e São Paulo (SP), enquanto Bahia (BA), Espírito Santo (ES), Pará (PA) e Tocantins (TO) mantiveram estabilidade no período.