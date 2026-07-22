Equipamento está desligado há vários dias no cruzamento das avenidas Brasil e Avelino Chaves

Semáforo apagado preocupa motoristas no Centro de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Motoristas e pedestres que circulam pelo centro de Sena Madureira têm enfrentado transtornos devido à falta de funcionamento do semáforo instalado no cruzamento das avenidas Brasil e Avelino Chaves, nas proximidades da Igreja Católica.

O equipamento está desligado há vários dias, aumentando a preocupação de quem utiliza diariamente a via, considerada uma das mais movimentadas da cidade. Com a ausência da sinalização eletrônica, condutores precisam reduzir a velocidade e redobrar os cuidados ao atravessar o local para evitar colisões e outros incidentes.

Até o momento, as causas da falha não foram divulgadas oficialmente. Enquanto isso, moradores e comerciantes da região cobram uma solução rápida por parte do poder público, especialmente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), responsável pela manutenção da sinalização.

A população destaca que o cruzamento registra grande fluxo de veículos, motocicletas e pedestres, principalmente nos horários de pico, o que torna ainda mais urgente o restabelecimento do equipamento.

Não há, até o fechamento desta matéria, uma previsão oficial para que o semáforo volte a funcionar normalmente.