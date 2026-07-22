Com doença grave, marido de advogada acreana precisa de doação de sangue

O marido da advogada acreana Caroline Dantas, Rafael Brito de Sá, foi diagnosticado com uma doença grave que afeta a medula óssea e necessita de transfusões de sangue para dar continuidade ao tratamento.
Rafael está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado na Avenida Paulista, nº 1115, no bairro Bela Vista, em São Paulo (SP).
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Quem conhecer pessoas que residam em São Paulo e possam contribuir com a doação de sangue pode entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99968-6620 para receber as orientações necessárias.