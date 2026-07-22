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Com doença grave, marido de advogada acreana precisa de doação de sangue

Rafael Brito de Sá foi diagnosticado com uma doença grave que afeta a medula óssea

Por Juan Vinícius, ContilNet 22/07/2026 às 17:12
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Com doença grave, marido de advogada acreana precisa de doação de sangue
Rafael necessita de transfusões de sangue para dar continuidade ao tratamento/Foto: reprodução

O marido da advogada acreana Caroline Dantas, Rafael Brito de Sá, foi diagnosticado com uma doença grave que afeta a medula óssea e necessita de transfusões de sangue para dar continuidade ao tratamento.

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Rafael está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado na Avenida Paulista, nº 1115, no bairro Bela Vista, em São Paulo (SP).

Rafael necessita de transfusões de sangue para dar continuidade ao tratamento/Foto: reprodução

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Quem conhecer pessoas que residam em São Paulo e possam contribuir com a doação de sangue pode entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99968-6620 para receber as orientações necessárias.

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