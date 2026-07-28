28/07/2026
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Festival do Matxu celebra cultura e tradição do povo Shanenawa; veja data

O festival, realizado desde 2008, é um marco cultural do povo Shanenawa

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 28/07/2026 às 14:21
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Festival do Matxu celebra cultura e tradição do povo Shanenawa; veja data
Povo Shanenawa realiza festival neste final de semana/Foto: Secom

O Festival do Matxu, do povo indígena Shanenawa, será realizado entre 31 de julho a 2 de agosto, na Aldeia Morada Nova, localizada na Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, em Feijó, no interior do Acre.

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O evento reúne rituais sagrados, danças tradicionais, jogos e o fortalecimento da identidade indígena.

Festival é realizado desde 2008

Festival é realizado desde 2008/Foto: Secom

O festival, realizado desde 2008, é um marco cultural do povo Shanenawa, e tem como propósito fortalecer a identidade, espiritualidade e transmissão dos saberes ancestrais entre gerações.

Dentre a programação, estão a recepção e o acolhimento dos visitantes na Aldeia Morada Nova, além de cerimônias, apresentações, celebrações, brincadeiras e jogos tradicionais e, no encerramento, o Desfile da Garota Matxu 2026.

Aldeia Morada Nova, localizada na Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, no município de Feijó

Aldeia Morada Nova, localizada na Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, no município de Feijó/Foto: Secom

Confira a programação oficial

31 de Julho (Sexta-feira) – Chegada e Espiritualidade

  • Durante o dia: Recepção e acolhimento dos visitantes na Aldeia Morada Nova.
  • Período Noturno: Cerimônia de Uni (Ayahuasca), conduzida segundo os costumes e tradições do povo Shanenawa.

01 de Agosto (Sábado) – Abertura e Tradição

  • 14h00: Abertura oficial do Festival do Matxu 2026.
  • Sequência: Apresentação da dança tradicional do povo Shanenawa.

02 de Agosto (Domingo) – Celebração e Integração

  • Durante o dia: Brincadeiras e jogos tradicionais do povo Shanenawa.
  • Encerramento: Desfile da Garota Matxu 2026, valorizando a beleza e a identidade da juventude indígena.

Contato para Informações e Cobertura de Imprensa:

• Organização: Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova (Acosmo) / Diretoria da Aldeia Morada Nova
• Contato/WhatsApp: Carlos Brandão (68) 9.9227-0335
• Assessoria de Comunicação Sepi – Jornalista Andréia Nobre (68) 9.9202-3812
• E-mail: andreianobrejornalista@gmail.com

Conteúdo Original / Fonte: Ascom

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