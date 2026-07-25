Sob chuva, torcidas começam a chegar para final da Rainha do Rodeio 2026

Público levou cadeiras de praia e micro-ônibus de caravanas do interior para apoiar as candidatas na noite deste sábado (25)

Cobertura ao vivo do certame é transmitida pelo canal da TV ContilNet no YouTube./ Foto: ContilNet

Nem mesmo a chuva que caiu sobre Rio Branco desanimou o público que foi até a frente do Palácio Rio Branco para acompanhar a grande final do concurso da Rainha do Rodeio 2026, realizada neste sábado (25).

Em clima de festa, torcedores chegaram em micro-ônibus, levaram até cadeiras de praia para incentivar suas candidatas favoritas.

A forte chuva não foi suficiente para diminuir a animação das torcidas, que marcaram presença desde cedo no local do evento.

A grande final é promovida pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com as colunistas sociais Roberta Lima, Karena Lima e Gigi Hanan, além da Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos).

Quem não puder acompanhar a escolha da Rainha do Rodeio presencialmente poderá assistir à transmissão ao vivo pelo canal TV ContilNet no YouTube.

A cobertura é realizada pelo ContilNet, em parceria com a produtora Rio Branco Filmes e a Top Mídia.

Veja o vídeo: