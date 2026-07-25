Temporal derruba placas e banners durante convenção de Alan

Apesar do susto, não houve registro de feridos, e a programação do evento foi mantida.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. — Foto: Sophia Sobralino

Um temporal registrado no início da noite deste sábado (25) provocou transtornos durante a convenção que oficializa a candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo do Acre, no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

A chuva, acompanhada de ventos fortes, derrubou placas, banners e parte da estrutura de comunicação visual montada para o evento. A movimentação gerou preocupação entre os participantes, mas a situação foi rapidamente controlada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e socorristas que já estavam de prontidão na convenção atuaram imediatamente para contornar a situação.

Apesar do susto, não houve registro de feridos, e a programação do evento foi mantida.

A convenção reúne lideranças políticas, filiados e apoiadores para oficializar a candidatura de Alan Rick ao Governo do Estado. Também serão homologadas as candidaturas ao Senado de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã), além do anúncio do candidato a vice-governador que integrará a chapa.

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