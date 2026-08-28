Thor e Jorge lançam campanha em Xapuri com bandeiraço e comício

Sob aplausos do público e cercado por candidatos e lideranças da coligação | Foto: Ascom

Berço da revolução que incorporou o Acre ao Brasil e cidade histórica projetada para o mundo pela luta ambiental liderada por Chico Mendes, Xapuri foi escolhida para o lançamento das campanhas de Jorge Viana ao Senado e Thor Dantas e Socorro Rodrigues ao Governo pela Frente Ampla pelo Acre (PSB, PT, PC do B, PV e Podemos).

Sob aplausos do público e cercado por candidatos e lideranças da coligação, Jorge Viana explicou que decidiu voltar a disputar um mandato diante do que considera retrocessos vividos pelo Acre e por sua população nos últimos oito anos.

“Estou nesse processo para ver se a gente começa a fazer o Acre dar certo de novo”, afirmou. Para Jorge, o estado “andou para trás” nesse período, mas uma nova história pode começar a ser construída.

O candidato ao Senado também destacou a importância da eleição nacional e lembrou que esta será, provavelmente, a última disputa eleitoral do presidente Lula. Segundo Jorge, Lula quer “evitar que o Brasil caia em mãos erradas, egoístas, que desprezam o povo e a democracia”.

Jorge revelou ainda que nunca esteve tão animado para uma campanha eleitoral e atribuiu esse sentimento à receptividade que vem encontrando durante as agendas pelos municípios acreanos.

“Estou andando pelos municípios, ouvindo muito, abraçando as pessoas todos os dias. Nunca estive tão animado para uma eleição, porque estou sentindo a confiança das pessoas. Estou vendo que as coisas estão acontecendo e estou me oferecendo para ajudar o Acre. Se vocês quiserem, vou estar no Senado para defender e ajudar o Acre”, disse.

Xapuri e o compromisso com a retomada do desenvolvimento

Durante o ato, candidatos da coligação se referiram a Jorge como o melhor governador da história recente do Acre. Ao saudar o ex-prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos, que integra sua chapa como primeiro suplente ao Senado, Jorge relembrou investimentos realizados no município durante seus mandatos como governador.

Entre eles, citou as fábricas de preservativos, de pisos de madeira, de móveis e de beneficiamento de castanha, iniciativas que ajudaram a movimentar a economia local e gerar oportunidades de trabalho e renda. Segundo Jorge, boa parte dessas estruturas não foi preservada pelos governos dos últimos oito anos.

“Xapuri prosperou. Agora, tudo o que nós fizemos está fechado. Vamos reabrir essas fábricas”, afirmou.

Emoção, história e renovação

O lançamento da campanha da Frente Ampla pelo Acre foi marcado também pelo reencontro de diferentes gerações da política acreana. Participaram antigos militantes e referências das forças de esquerda no estado, como Raimundão Mendes e Osmar Facundo.

Também estiveram presentes candidatos a deputado federal, entre eles Neidinha, André Kamai, Virgílio Viana e Márcio Alécio, além dos candidatos a deputado estadual Padre Antônio, Edu, Cesário, Iwly e Joãozinho, entre outros.

Ao mesmo tempo em que reuniu nomes históricos, o encontro evidenciou a renovação dos quadros da coligação. Um dos oradores foi Virgílio Viana, candidato a deputado federal, sobrinho de Jorge e filho do também ex-governador Tião Viana.

Thor defende competência e orgulho da trajetória da esquerda no Acre

O candidato ao Governo do Acre, médico Thor Dantas, lembrou sua própria ligação com Xapuri, município onde já morou, e defendeu que as forças progressistas recuperem espaço político para que, segundo ele, o estado volte a avançar.

“No Acre temos hoje um governo incompetente. Temos que botar gente que sabe para governar. De cada dez pessoas no Acre, nove dizem que o Jorge foi o melhor governador. Quero ser pelo menos igual ao Jorge”, afirmou Thor.

Ao encerrar sua fala, Thor fez uma defesa enfática do legado das forças de esquerda no estado e pediu que candidatos e apoiadores apresentem essa trajetória à população sem receio.

“Aqui no Acre, quem fala de competência e ética é o nosso campo. Temos que ter orgulho de ser de esquerda no Acre. Pedir votos sem medo de ser feliz e sem vergonha de dizer quem a gente defende e quem a gente representa”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria