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TorresmoFest chega a Rio Branco com “Lendas do Rock”, no Via Verde

Evento gratuito reúne o melhor do torresmo crocante em quatro dias de festa, de 20 a 23 de agosto

Por Redação ContilNet
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TorresmoFest chega a Rio Branco com “Lendas do Rock”, no Via Verde
Durante os quatro dias de evento, o público poderá circular livremente pelo espaço montado no shopping

A capital acreana vai comer torresmo ao som do rock. O TorresmoFest, considerado o festival original do torresmo no Brasil e realizado desde 2019, desembarca na capital acreana com uma edição especial batizada de “Lendas do Rock”. O evento acontece de 20 a 23 de agosto, das 12h às 23h, no Via Verde Shopping, com entrada gratuita para todo o público.

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A proposta é simples e irresistível: torresmo bem feito, crocante e saboroso, em porções generosas, embalado por clássicos do rock que prometem esquentar ainda mais o clima do festival. A expectativa da organização é repetir o sucesso já registrado em outras capitais do país, onde o TorresmoFest costuma reunir multidões em busca da iguaria.

Segundo Daniel Ferreira, coordenador de marketing do Via Verde Shopping, a chegada do festival à capital acreana é motivo de comemoração para o público local.

“Estamos muito felizes em trazer o TorresmoFest para o Via Verde Shopping. É a primeira vez que a cidade recebe esse evento, e escolhemos unir duas paixões do público acreano: um bom torresmo e o melhor do rock. Preparamos uma programação especial para que as famílias aproveitem quatro dias de muita gastronomia, música e diversão, tudo isso com entrada gratuita”, destaca o coordenador.

Além das tradicionais opções de torresmo, o festival contará com diversas opções gastronômicas, chopp gelado, cervejas artesanais, shows ao vivo todos os dias com mais de 12 bandas covers interpretando grandes clássicos do rock, área kids, espaço pet friendly e outras atrações para toda a família.

Durante os quatro dias de evento, o público poderá circular livremente pelo espaço montado no shopping, sem custo de entrada, e conferir de perto o preparo do prato que dá nome ao festival direto na faca, como manda a tradição.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:
Instagram: @viaverdeshop
Site: www.viaverdeshopping.com.br

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