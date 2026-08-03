Expoacre recebe mais de 80 mil pessoas nas duas primeiras noites

As forças de Segurança Pública divulgaram o balanço das duas primeiras noites da Expoacre

Redução no número de ocorrências, mesmo com o aumento de público registrado no segundo dia do evento./Foto:reprodução

As forças de Segurança Pública divulgaram o balanço das duas primeiras noites da Expoacre, apontando um cenário de tranquilidade e redução no número de ocorrências, mesmo com o aumento de público registrado no segundo dia do evento.

Na noite de abertura, cerca de 40 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições. Já na segunda noite, o público chegou a aproximadamente 43 mil visitantes, representando um crescimento de 7,5% em relação ao primeiro dia.

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No trânsito, o primeiro dia da feira contabilizou cinco sinistros, dos quais três resultaram apenas em danos materiais, um deixou uma vítima com ferimentos e outro teve uma vítima fatal. Durante as fiscalizações, foram realizadas 385 abordagens de veículos e condutores, além de 25 autuações por embriaguez ao volante e uma condução por dirigir sob efeito de álcool.

Na segunda noite, o número de ocorrências no trânsito foi menor, com o registro de apenas um acidente sem vítimas. As equipes de fiscalização efetuaram 192 abordagens, aplicaram 17 autuações por embriaguez e conduziram duas pessoas por condução de veículo sob influência de álcool.

Em relação à atuação das forças policiais, a Polícia Civil confeccionou um boletim de ocorrência na primeira noite da feira e outros dois registros no segundo dia. A Polícia Militar informou que, durante a abertura da Expoacre, realizou uma condução à delegacia e cumpriu um mandado de prisão. Já na segunda noite, não houve necessidade de conduções ou outras intervenções operacionais.

O balanço também aponta que, durante os dois primeiros dias do evento, não foram registradas apreensões de armas de fogo, ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas ou crimes violentos, evidenciando a efetividade do planejamento e da atuação integrada das forças de segurança para garantir a tranquilidade do público.