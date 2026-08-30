Tragédia: saiba quem são as vítimas fatais do acidente na BR-364

Terceira vítima morre em hospital e número de mortos em acidente na BR-364 sobe para três/ Foto: Reprodução

O grave acidente registrado por volta das 4h20 deste domingo (30), no quilômetro 15 da BR-364, no trecho que liga os municípios de Tarauacá e Feijó, resultou na morte de três pessoas. As vítimas fatais foram identificadas como Verony da Costa Viana Silva, Antônio Carlos Parente da Silva e Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira.

A colisão envolveu o impacto frontal entre veículos que trafegavam na rodovia federal. No momento do acidente, Verony da Costa Viana Silva e Antônio Carlos Parente da Silva não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram ainda no local.

Uma terceira vítima, Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira, foi resgatada em estado grave pelas equipes de socorro e encaminhada para atendimento médico de urgência. Apesar das tentativas de estabilização no hospital, ela não resistiu às complicações decorrentes das lesões e teve o óbito confirmado horas depois, elevando o número de mortos da tragédia.

Após a confirmação da identificação dos mortos e do falecimento de Nahyure Antonieta no hospital, autoridades e órgãos locais divulgaram notas de pesar para manifestar solidariedade à comunidade afetada.

Em comunicado oficial, o delegado Railson, prefeito de Feijó, prestou condolências às famílias de Verony da Costa Viana Silva, Antônio Carlos Parente da Silva e Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira, desejando conforto e força aos parentes e amigos diante da perda repentina na rodovia.

As circunstâncias exatas do acidente e a dinâmica da colisão estão sob investigação das autoridades policiais de trânsito.