Presidente do TRE-AC também afirmou que o contingente disponível neste ano será maior. — Foto: ContilNet

A 13 dias das eleições, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Lois Arruda, afirmou nesta segunda-feira (21) que as forças de segurança do Estado e o Exército Brasileiro já estão alinhados para atuar durante as Eleições 2026. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

A declaração ocorreu durante a primeira coletiva de imprensa de Arruda após assumir a presidência do tribunal. Segundo o desembargador, uma reunião realizada nesta segunda-feira reuniu representantes das forças de segurança para apresentar e ajustar o plano operacional que será utilizado no período de votação.

De acordo com o presidente, o objetivo da operação é garantir a segurança nos locais de votação e permitir que os eleitores possam exercer o direito ao voto livremente. O planejamento envolve a atuação conjunta das instituições de segurança e das Forças Armadas.

“Essa reunião é a reunião final de reconhecimento, e o que foi tratado hoje aqui foi o conhecimento do plano operacional das forças policiais. A fim de que a gente possa, estas forças de segurança, possam garantir que o Tribunal Regional Eleitoral execute com tranquilidade as eleições e, sobretudo, essa tarefa das forças de segurança permita que os eleitores vão até o local de votação e se expressem de forma livre o seu direito de voto”, disse.

O presidente do TRE-AC também afirmou que o contingente disponível neste ano será maior em comparação com eleições anteriores, o que, segundo ele, deve ampliar a capacidade de atuação das forças de segurança nos municípios acreanos.

“Alegria nossa esse ano é que essas forças estão mais reforçadas, com um contingente maior e a gente acredita que teremos uma capacidade de ordenar o território do Estado do Acre de uma forma melhor. Isso deve ser o Estado Brasileiro e o Estado do Acre, melhorando o seu contingente para poder ser empregado nas forças de segurança do território do estado, para garantir essa atividade. Como eu disse, que é a atividade da justiça eleitoral, que busca coletar de forma livre o voto do eleitor”, completou.

Apesar disso, Arruda não informou o número de agentes que serão empregados na operação. Ele explicou que os dados relacionados ao efetivo fazem parte do planejamento tático e operacional.

O planejamento de segurança das eleições já vinha sendo discutido pelo TRE-AC com diferentes órgãos, quando representantes das forças policiais e instituições parceiras participaram de reuniões para definir logística, transporte de urnas e atuação integrada no estado.

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