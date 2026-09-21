Casal de motociclistas registra de pertinho manada de queixadas no Acre

Vídeo mostra o momento em que o casal se depara com os animais no caminho. — Foto: Reprodução

Um casal de motociclistas que passava pelo Ramal 13, na zona rural de Feijó, registrou de um ângulo ainda mais próximo a passagem de uma grande manada de queixadas pela região. O encontro ocorreu neste domingo (20) e rendeu imagens que mostram os animais atravessando a estrada a poucos metros dos motociclistas.

O vídeo mostra o momento em que o casal se depara com os animais no caminho. As queixadas seguem em grupo pela vegetação e atravessam o ramal enquanto os motociclistas aguardam a passagem da manada.

As imagens chamam atenção justamente pela proximidade. Diferentemente do primeiro registro divulgado sobre a passagem dos animais, o novo vídeo foi feito de dentro da própria estrada, com os motociclistas acompanhando de perto o deslocamento do grupo.

A queixada (Tayassu pecari) é uma espécie de porco-do-mato conhecida por viver em grandes grupos. Na Amazônia, esses bandos podem reunir dezenas e até centenas de indivíduos.

Além de impressionar pelo tamanho dos grupos, a espécie exerce uma função importante na floresta. As queixadas participam da dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração e manutenção da vegetação.