A família recebeu como última informação que Vicent chegaria a Campo Grande acompanhado do homem para quem estava trabalhando

Vicent não tinha o hábito de desaparecer sem avisar/Foto: Reprodução

A família de Vicent Gregório Jimenez Colmenares, de 31 anos, vive momentos de preocupação desde que perdeu o contato com o venezuelano, que está desaparecido desde 20 de julho de 2026. Ele deixou o Acre em maio com a intenção de chegar a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas desapareceu durante o trajeto.

Vicent havia chegado ao Brasil em 12 de maio, pelo Acre, e inicialmente foi acolhido em um abrigo destinado a imigrantes. Segundo a ex-esposa dele, Jeanderling Marina Maiguare Sanchez, de 27 anos, foi nesse período que o venezuelano conheceu um homem que se apresentou como morador de Campo Grande (MS) e ofereceu a ele uma oportunidade de trabalho com montagem de brinquedos e estruturas para festas.

O venezuelano aceitou a proposta e passou a viajar pelo país acompanhado desse homem. O plano era chegar a Campo Grande e, de lá, seguir de ônibus para Santa Catarina, onde uma tia aguardava por ele.

A viagem, porém, não terminou como esperado.

Último contato com a família

De acordo com Jeanderling, Vicent mantinha contato frequente com os familiares durante o deslocamento. Sempre que parava para descansar, costumava avisar a irmã sobre onde estava.

“Dia 16 de maio, ele informou a sua irmã que às 00h00 começaria a viagem deles. Ele [seguiu] trabalhando e viajando e sempre informava a irmã dele quando eles faziam alguma parada para descansar, por isso achamos estranho que desde o dia 20 [de julho] ele não informou mais nada”, contou.

A família recebeu como última informação que Vicent chegaria a Campo Grande acompanhado do homem para quem estava trabalhando.

Posteriormente, Jeanderling tentou obter informações diretamente com o companheiro de viagem. Segundo ela, em 8 de agosto, o homem afirmou que havia deixado Vicent em um local de onde ele seguiria para Santa Catarina.

“Eu perguntei ao senhor [que viajou com Vicent] e ele respondeu que tinha levado Vicent a um lugar onde ele iria para Santa Catarina e que ele já tinha ido. Só que Vicent não chegou e também não informou nada. A última vez dele online foi dia 20 de julho às 21h50”, relatou.

Família estranha falta de notícias

A ausência de contato preocupa ainda mais os familiares porque, segundo a ex-esposa, Vicent não tinha o hábito de desaparecer sem avisar.

Jeanderling afirma também que ele não possui histórico de transtornos mentais ou de dependência química. O venezuelano é pai de três filhos, de 9, 10 e 11 anos, frutos do relacionamento com ela.

Outro fator que aumentou a preocupação foi a dificuldade de contato com o homem que acompanhava Vicent durante a viagem. De acordo com Jeanderling, ele bloqueou tanto o número dela quanto o de outros familiares no WhatsApp.

“Eu tentei contato de novo com o senhor que estava com ele, só que não consegui, já que ele me bloqueou e bloqueou a família. A gente não tá culpando aquele senhor, a gente só quer saber onde foi que ele deixou o Vicent para nós procurarmos”, afirmou.

Ela acrescentou que Vicent costumava falar bem do homem que o acompanhava e que a família não entende por que ele deixou de responder.

“Ele sempre informava tudo, por isso que nós estamos achando muito estranho tudo isso. Ele falava muito bem daquele senhor, por isso que nós estamos impressionados por ele não dar resposta para nós também”, disse.

Comunidade venezuelana ajuda nas buscas

O desaparecimento de Vicent também foi divulgado pela Associação Venezuelana de Campo Grande (AVCG) e pela comunidade “Venezuelanos em São Paulo”, que compartilharam informações sobre o caso nas redes sociais para tentar ampliar o alcance das buscas.

Segundo as publicações, Vicent é de baixa estatura, tem cabelo raspado e barba.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do venezuelano entre em contato com Jeanderling pelo telefone (92) 99976-0615.