Entre os principais desafios enfrentados pelos municípios acreanos está a poluição do ar

O Acre aparece entre os estados da Amazônia Legal onde crianças e adolescentes estão mais expostos aos impactos das mudanças climáticas e de problemas ambientais. A informação faz parte de um painel divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Fundo das Nações para a Infância (Unicef) e pela organização internacional Vital Strategies.

O levantamento mostra que o Acre, ao lado de Pará e Amazonas, concentra um dos maiores números de indicadores classificados como de alta prioridade na Região Norte. Os dados servem para orientar governos na criação de políticas públicas voltadas à proteção da infância.

O estudo analisou 14 indicadores relacionados ao meio ambiente e à qualidade de vida, incluindo poluição do ar, eventos climáticos extremos, acesso à água tratada, condições das moradias e infraestrutura das escolas. Cada município recebeu uma classificação de prioridade, indicando onde os problemas são mais graves.

Entre os principais desafios enfrentados pelos municípios acreanos está a poluição do ar, agravada pelas queimadas que costumam atingir a região durante o período de estiagem. Segundo o painel, 94% dos municípios da Região Norte apresentam níveis elevados de partículas finas acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outro fator que aumenta a vulnerabilidade das crianças é a ocorrência de eventos climáticos extremos. As chuvas intensas aparecem como um problema prioritário em 91% dos municípios do Norte, enquanto as ondas de calor também afetam grande parte da região.

O estudo também chama atenção para a falta de infraestrutura básica. Na Região Norte, 60% dos municípios foram classificados como de alta prioridade em relação ao acesso à água tratada. Além disso, 79% apresentam condições de moradia consideradas precárias para crianças e adolescentes, situação que aumenta os riscos à saúde e dificulta o acesso a serviços essenciais.

No Brasil, o levantamento identificou que 333 municípios concentram alta prioridade em dez ou mais indicadores de vulnerabilidade ambiental. A maior parte dessas cidades está localizada na Região Norte, reforçando a necessidade de ampliar investimentos em prevenção, infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas.

De acordo com o Unicef e a Vital Strategies, o objetivo do painel é ajudar gestores públicos a identificar as áreas mais vulneráveis e direcionar ações que reduzam os impactos ambientais sobre a população infantil, especialmente nos estados da Amazônia Legal, como o Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Valor Econômico