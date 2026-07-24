25/07/2026
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ContilNet reúne nomes do jornalismo político para debater as Eleições 2026

O podcast terá início às 16h e será transmitido no canal do YouTube do ContilNet Notícias

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 24/07/2026 às 05:00
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ContilNet reúne nomes do jornalismo político para debater as Eleições 2026
Everton Damasceno, Gina Menezes, Crica e Luciano Tavares/Foto: Reprodução

Os bastidores, as estratégias e os cenários que movimentam a corrida eleitoral serão discutidos em um episódio diferente do podcast do ContilNet, o Em Cena, na próxima segunda-feira (27).

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O encontro conta com a presença de grandes nomes do jornalismo político acreano: Everton Damasceno, do ContilNet Notícias; Gina Menezes, do Folha do Acre; Luis Carlos Moreira Jorge, o Crica, do ac24horas; e Luciano Tavares, do Notícias da Hora.

O podcast terá início às 16h e será transmitido no canal do YouTube do ContilNet Notícias. Na mesa, os jornalistas devem comentar sobre os movimentos estratégicos, articulação de candidaturas e expectativas para o pleito.

Os quatro profissionais são jornalistas com anos de carreira em coberturas políticas em eleições gerais e municipais, sessões na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e Câmara Municipal de Vereadores, além de diversos outros eventos no estado.

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