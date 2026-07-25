Estado registrou uma ocorrência e uma vítima no ano passado

lém da diminuição no número absoluto de registros, a taxa desse tipo de crime também caiu no estado, — Foto: Reprodução

O Acre registrou redução nos casos de lesão corporal seguida de morte em 2025. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o estado passou de três ocorrências e três vítimas em 2024 para um caso e uma vítima no ano seguinte, o que representa uma queda de 66,8%.

Além da diminuição no número absoluto de registros, a taxa desse tipo de crime também caiu no estado, passando de 0,3 para 0,1 ocorrência por 100 mil habitantes.

Em todo o Brasil, a tendência também foi de redução. O país contabilizou 657 ocorrências de lesão corporal seguida de morte em 2025, contra 773 no ano anterior, uma queda de 15,3%. O número de vítimas caiu de 774 para 659, redução de 15,2%, enquanto a taxa nacional passou de 0,4 para 0,3 por 100 mil habitantes.

LEIA TAMBÉM: Mulher em situação de rua dá à luz em calçada no interior do Acre

A lesão corporal seguida de morte ocorre quando o agressor tem a intenção de causar lesão à vítima, mas o resultado acaba sendo a morte, sem que exista a intenção inicial de matar. O crime é previsto no Código Penal e se diferencia do homicídio justamente pela ausência do dolo de matar.