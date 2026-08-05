Evento contou com a participação do ex-governador e ex-presidente da ApexBrasil, Jorge Viana

Evento é organizado pelo Sicoob Credisul. — Foto: ContilNet

O Acre recebeu nesta quarta-feira (5) uma missão empresarial chinesa que reuniu representantes do setor produtivo, empresários, cooperativas e instituições voltadas ao comércio exterior durante o Encontro de Oportunidades de Negócios Brasil–China, realizado em Rio Branco. A programação teve como foco apresentar o potencial econômico do estado, aproximar investidores e ampliar as oportunidades de exportação para o mercado asiático.

Organizado pelo Sicoob Credisul, o evento contou com a participação do ex-governador e ex-presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, além de representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), empresários chineses e produtores acreanos.

Após a recepção da delegação e uma coletiva de imprensa, os empresários chineses apresentaram suas áreas de atuação e interesses comerciais. Em seguida, Jorge Viana ministrou uma palestra destacando as oportunidades de investimento no Acre, com ênfase na agroindústria, bioeconomia, cooperativismo, infraestrutura, energia e expansão das exportações.

Durante a coletiva, Jorge afirmou que a presença da delegação internacional demonstra o potencial econômico do estado, embora, segundo ele, ainda pouco explorado.

“O Acre tem um potencial enorme. Precisamos sair do discurso e transformar esse potencial em oportunidades concretas de negócios. Associar quem financia, quem produz e quem compra é o grande objetivo deste encontro”, afirmou.

O ex-governador também ressaltou a posição estratégica do Acre para o comércio internacional, lembrando a ligação com o Oceano Pacífico por meio da Rodovia Interoceânica e a proximidade com o Porto de Chancay, no Peru, construído com investimentos chineses.

“Quarenta por cento de todo o comércio mundial acontece na Ásia. O Acre precisa aproveitar essa posição geográfica privilegiada e transformar isso em desenvolvimento e geração de empregos”, acrescentou.

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Apex destaca crescimento das exportações

Representando a ApexBrasil, o gerente de Agronegócios, Pedro Henrique de Souza Netto, afirmou que a instituição mantém uma parceria histórica com o cooperativismo acreano e vê espaço para ampliar significativamente a presença dos produtos locais no mercado internacional.

Segundo ele, as exportações de proteínas animais vêm crescendo nos últimos anos, enquanto a cadeia da castanha apresenta recuperação após as dificuldades enfrentadas em 2025. Pedro também destacou o potencial do café robusta amazônico e, em médio prazo, da cadeia do bambu.

“A gente tem visto o crescimento das exportações da carne bovina e da carne suína. A castanha está se recuperando este ano e ainda pode avançar muito, especialmente com os novos acordos comerciais do Brasil. O Acre tem muita coisa a oferecer para o mundo, e o papel da Apex é justamente levar as empresas acreanas para esses mercados”, afirmou.

O gerente lembrou ainda que acordos como o Mercosul-União Europeia e o tratado de livre comércio entre Mercosul e Singapura ampliam as possibilidades para empresas brasileiras alcançarem novos consumidores.

Mercado asiático ganha protagonismo

Também representando a ApexBrasil, o gerente-geral do escritório de Pequim, Victor Oliveira de Queiroz, destacou que o mercado chinês continua sendo estratégico para os produtos brasileiros, especialmente diante do cenário de mudanças no comércio internacional.

Segundo ele, a missão busca aproximar empresários acreanos de compradores asiáticos interessados em produtos sustentáveis e de qualidade.

“A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Nosso objetivo é buscar produtos de qualidade e levá-los não apenas para a China, mas para toda a Ásia. Há um interesse crescente por produtos sustentáveis, e o Acre tem muito a oferecer”, disse.

Victor citou o crescimento da demanda por produtos como açaí e café robusta amazônico, ressaltando que o consumo de café na China tem aumentado nos últimos anos.

“Estamos falando de um mercado de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Há muitas oportunidades para os produtos acreanos”, destacou.

Agenda inclui visitas ao setor produtivo

Após as apresentações e o almoço institucional, a delegação iniciou uma série de visitas técnicas para conhecer a estrutura produtiva do estado.

A programação prevê passagens pela agroindústria da Cooperacre, onde serão apresentados os processos de beneficiamento da castanha e produção de polpas de frutas; por uma unidade produtora de café; pelo frigorífico Frigonosso; e pela Zona de Processamento de Exportação (ZPE), estrutura considerada estratégica para ampliar as exportações acreanas.

A expectativa dos organizadores é que o encontro fortaleça as relações comerciais entre empresas brasileiras e chinesas, resulte na abertura de novos mercados para produtos do Acre e contribua para atrair investimentos para diferentes cadeias produtivas do estado.

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