Jorge também também destacou o crescimento das exportações acreanas. — Foto: ContilNet

O ex-governador e ex-presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, anunciou nesta quarta-feira (5) que o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, cumprirá agenda no Acre nesta quinta-feira (6). A principal atividade será a inauguração simbólica do frigorífico Frisac, em Rio Branco, empreendimento que recebeu cerca de R$ 70 milhões em investimentos da iniciativa privada.

O anúncio foi feito durante o Encontro de Oportunidades Acre, Rondônia, Mato Grosso x China x Sicoob Credisul, que reuniu empresários chineses, representantes do setor produtivo e instituições voltadas ao comércio exterior e aos investimentos.

Segundo Jorge Viana, a presença de um ministro de Estado no Acre demonstra a importância que o estado vem conquistando no cenário nacional, especialmente no setor de exportações.

“Falar da vinda de um ministro aqui para a inauguração simbólica de um frigorífico mostra o potencial que a gente tem. Se tivesse uma união de todos que ocupam funções importantes no Acre, as coisas andavam melhor”, afirmou.

Além da cerimônia no Frisac, André de Paula deve visitar a Cooperacre, onde conhecerá o projeto da indústria de polpas de frutas, e participar de reuniões com pecuaristas, produtores e exportadores acreanos.

Durante o discurso, Jorge Viana relembrou investimentos realizados em gestões anteriores, como a construção da Estrada do Pacífico, a implantação da Dom Porquito e o fortalecimento do cooperativismo, defendendo que o Acre aproveite sua localização estratégica para ampliar as relações comerciais com países asiáticos.

Ele também destacou o crescimento das exportações acreanas. Segundo o ex-governador, em 2016 o estado exportava cerca de US$ 13 milhões, enquanto neste ano a expectativa é alcançar aproximadamente US$ 120 milhões, o equivalente a quase R$ 700 milhões.

Jorge afirmou que trabalha junto ao governo federal para ampliar o acesso dos produtos acreanos a novos mercados internacionais. Entre os países considerados prioritários estão China, Coreia do Sul, Vietnã, Rússia e Chile.

“A abertura desses mercados para os frigoríficos, para a Dom Porquito e para a Cooperacre será uma outra revolução para um segmento importante da nossa economia, especialmente o de proteínas”, disse.

Missão empresarial chinesa

O anúncio da visita ministerial ocorreu durante o Encontro de Oportunidades Acre, Rondônia, Mato Grosso x China x Sicoob Credisul, realizado em Rio Branco. A iniciativa reúne empresários chineses, representantes da ApexBrasil, do Sicoob Credisul, da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) e lideranças do setor produtivo.

O objetivo é fortalecer as relações comerciais entre o Acre e a China, atrair investimentos, ampliar oportunidades de negócios e incentivar a internacionalização de empresas acreanas.

A programação inclui apresentações sobre o potencial econômico do estado, visitas técnicas à Cooperacre, a uma unidade produtora de café e ao Frigonosso, além de reuniões voltadas à identificação de oportunidades de cooperação comercial entre empresários brasileiros e chineses.

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