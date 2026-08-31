Confira nova a pesquisa de intenção de voto para o Governo do Acre

Estudo ouviu 1.430 eleitores em oito cidades do estado entre 20 e 27 de agosto

Senador registra 36,1% e governadora tem 33,1% na amostragem estimulada; Bocalom soma 16,2%/ Foto: Reprodução

Levantamento do Instituto Novo Perfil Pesquisas aponta cenário de empate técnico na liderança da disputa pelo Governo do Acre nas eleições de 2026. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, o senador Alan Rick (Republicanos) aparece com 36,1% das intenções de voto, enquanto a governadora Mailza Assis (Progressistas) soma 33,1%. A pesquisa foi divulgada pelo portal ac24horas.

Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Alan Rick pode variar entre 33,6% e 38,6%, enquanto Mailza Assis oscila entre 30,6% e 35,6%, o que configura a igualdade estatística entre os dois primeiros colocados.

O ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) ocupa a terceira posição com 16,2%. Na sequência aparecem o médico Thor Dantas (PSB), com 2,3%; Eudo Rafael (PCB), com 1,2%; e Dr. Luisinho (Agir), com 0,5%. Eleitores que declararam voto em branco, nulo ou nenhum somam 5,3%, enquanto 5,4% estão indecisos ou não responderam.

Na modalidade espontânea, em que os nomes não são apresentados ao eleitor, Mailza Assis aparece numericamente à frente, com 22,4%, seguida por Alan Rick, que registra 20%. Tião Bocalom foi lembrado por 6,8% dos entrevistados. Thor Dantas obteve 1,2% e Eudo Rafael registrou 0,2%, enquanto Dr. Luisinho não pontuou. Outros nomes somaram 5%. Os votos brancos e nulos chegaram a 0,7%, e a parcela de indecisos ou que não responderam atingiu 42,7%.

No cálculo dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Alan Rick registra 40,4% e Mailza Assis alcança 37,1%. Tião Bocalom pontua com 18,1%, Thor Dantas surge com 2,5%, Eudo Rafael marca 1,3% e Dr. Luisinho tem 0,6%.

O levantamento também mediu a rejeição aos nomes colocados na disputa. Tião Bocalom lidera o quesito, com 41,9% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma. Em seguida surgem Alan Rick (18,4%), Thor Dantas (12,8%), Mailza Assis (12,6%), Eudo Rafael (10,6%) e Dr. Luisinho (9,4%). Outros 10,2% informaram não rejeitar nenhum candidato, 3,6% rejeitam todos e 5% não responderam.

O levantamento do Instituto Novo Perfil foi realizado entre os dias 20 e 27 de agosto e ouviu 1.430 eleitores em oito municípios do estado: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

A margem de erro máxima é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número AC-09466/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação BR-07296/2026.