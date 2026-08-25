Cristovam diz que Naluh age como ‘colunista política’ ao criticar shows na Expoacre

O chefe da Casa Civil, Cristovam Moura, participou nesta segunda-feira (24) do Em Cena, o podcast do ContilNet. Na ocasião, ele criticou duramente as declarações feitas pela conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), Naluh Gouveia, que criticou os investimentos públicos na contratação de atrações nacionais para a Expoacre.
Cristovam afirmou que a conselheira ultrapassou os limites institucionais de sua função ao questionar opções de gestão.
Naluh já chegou a afirmar que é gasto “um absurdo de dinheiro” com shows nacionais no Acre.
“A conselheira, nesse caso, ela tá se excedendo no papel dela de julgadora. Porque ali o Tribunal de Contas, ele se equipara ao Judiciário, ele tem que ter uma neutralidade, uma imparcialidade. E o que que ele tem que julgar? Ele tem que julgar os aspectos jurídicos, fiscais, financeiros. Quando a conselheira já vai e avança ao ponto de questionar se deve ser tomada essa ou aquela opção política, já não é o papel de um conselheiro de Tribunal de Contas, é um papel de um colunista político, vamos dizer assim”, declarou o secretário.
Segundo o chefe da Casa Civil, os recursos aplicados nas grandes atrações do evento retornam para a economia local ao impulsionar o comércio, a hotelaria e a movimentação financeira de pequenos e grandes empreendedores no estado.
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