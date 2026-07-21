De mãos dadas: Mailza e Jéssica chegam juntas em evento que oficializa chapa

Em um demonstrativo de força política e unidade, a governadora e pré-candidata à reeleição Mailza Assis (PP) chegou acompanhada da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao auditório do Sebrae, na capital acreana, na tarde desta terça-feira (21).
O encontro selou oficialmente a aliança entre os partidos e confirmou Jéssica como vice na chapa majoritária para as Eleições de 2026.
O auditório ficou lotado por centenas de apoiadores, lideranças comunitárias, militantes, deputados e dirigentes de ambas as siglas. A entrada conjunta das duas políticas foi recebida com aplausos e entusiasmo pelo público presente.
A aliança consolida um importante arco de coligação liderado pelo Progressistas e pelo MDB.
Mailza e Jéssica são a primeira chapa a ser fechada e oficializada na disputa. A convenção que vai lançar as duas nas eleições será no próximo dia 4 de agosto, às 17h, no Ginásio do Sesc.
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