21/07/2026
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De mãos dadas: Mailza e Jéssica chegam juntas em evento que oficializa chapa

Encontro selou oficialmente a aliança entre os partidos

Por Everton Damasceno, ContilNet 21/07/2026 às 15:41
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De mãos dadas: Mailza e Jéssica chegam juntas em evento que oficializa chapa

Em um demonstrativo de força política e unidade, a governadora e pré-candidata à reeleição Mailza Assis (PP) chegou acompanhada da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao auditório do Sebrae, na capital acreana, na tarde desta terça-feira (21).

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O encontro selou oficialmente a aliança entre os partidos e confirmou Jéssica como vice na chapa majoritária para as Eleições de 2026.

O auditório ficou lotado por centenas de apoiadores, lideranças comunitárias, militantes, deputados e dirigentes de ambas as siglas. A entrada conjunta das duas políticas foi recebida com aplausos e entusiasmo pelo público presente.

A aliança consolida um importante arco de coligação liderado pelo Progressistas e pelo MDB.

Mailza e Jéssica são a primeira chapa a ser fechada e oficializada na disputa. A convenção que vai lançar as duas nas eleições será no próximo dia 4 de agosto, às 17h, no Ginásio do Sesc.

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