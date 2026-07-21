URGENTE: crânio humano é encontrado em área de mata no Acre

A Polícia Civil foi acionada e está no local para fazer o recolhimento do crânio

Crânio humano foi encontrado em área de mata de Rio Branco. — Foto: Dhárcules Pinheiro

Um crânio humano foi encontrado por moradores em área de mata no início na tarde desta terça-feira (21), em Rio Branco, na região do bairro Preventório.

De acordo com informações do portal Na Hora da Notícia, a Polícia Civil foi acionada e está no local para fazer o recolhimento do crânio para ser levado para o Instituto Médico Legal (IML).

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Uma moradora, há cerca de um mês, sentiu um forte odor na região, e nesta terça-feira, decidiu cortar um cacho de banana próximo ao local, quando encontrou o crânio.

A suspeita inicial é de que seja do mecânico França Cordovez do Vale Souza, que estava desaparecido e, em junho, foram encontradas partes das pernas e dos pés do homem em áreas de mata de diferentes regiões da capital.

Matéria em atualização