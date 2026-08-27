DNIT finaliza obra da ponte de Tarauacá e restabelece fluxo total na BR-364

A ligação sobre o Rio Tarauacá desempenha papel estratégico na logística acriana ao conectar o Vale do Juruá ao restante do estado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) finalizou os trabalhos de extensão da ponte que atravessa o Rio Tarauacá, localizada no km 535 do município de mesmo nome, liberando completamente a passagem de veículos no trecho.

A intervenção adicionou 70 metros à estrutura — divididos em dois blocos de 35 metros —, fazendo com que a ponte atinja agora 370 metros de comprimento total. O projeto envolveu a instalação de novas colunas de sustentação, construção de laje de transição e a restauração do aterro.

A obra foi necessária para conter os impactos da força da água e das mudanças no leito do rio, processo erosivo que acabou comprometendo uma das extremidades da antiga cabeceira.

De acordo com o superintendente regional do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, a intervenção encerra um período de incertezas no local. “Entregamos uma solução definitiva para um ponto crucial da rodovia. O avanço da erosão exigiu medidas emergenciais temporárias para não interromper a circulação, mas agora a estrutura responde perfeitamente às condições do rio, devolvendo à sociedade um acesso firme e seguro”, destacou.

A ligação sobre o Rio Tarauacá desempenha papel estratégico na logística acriana ao conectar o Vale do Juruá ao restante do estado. A liberação garante fluidez diária ao transporte de passageiros, ao escoamento de mercadorias e ao acesso a serviços fundamentais na região.