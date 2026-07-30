30/07/2026
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Eduardo Velloso deixa base de Mailza e declara apoio a Bocalom

Velloso se consolida como o principal nome de Bocalom para a disputa por uma vaga no Senado

Por Everton Damasceno, ContilNet
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Eduardo Velloso deixa base de Mailza e declara apoio a Bocalom
Aliança reorganiza as peças no tabuleiro eleitoral acreano e fortalece o palanque de Bocalom para o pleito. — Foto: Reprodução

O cenário político para 2026 ganhou novos contornos com a movimentação do deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade, Eduardo Velloso. O parlamentar anunciou sua saída da base de apoio da governadora Mailza Assis e oficializou o alinhamento com o pré-candidato ao Governo do Estado, Tião Bocalom.

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Com a aliança, Velloso se consolida como o principal nome de Bocalom para a disputa por uma vaga no Senado Federal. O deputado destacou o entusiasmo com a nova parceria política:

“Estou muito animado com essa composição. Bocalom tem uma história de muito trabalho e isso me motiva a caminhar com ele. Estamos unidos pelo mesmo propósito, o bem do Acre”, declarou Velloso.

A aliança reorganiza as peças no tabuleiro eleitoral acreano e fortalece o palanque de Bocalom para o pleito estadual.

Com isso, a segunda vaga da chapa de Bocalom para o Senado fica indefinida.

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