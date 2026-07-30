Alan declara R$ 5,2 milhões em bens e Rico tem patrimônio de R$ 45 milhões

Foto: Sophia Sobralino/ContilNet

O candidato ao Governo do Acre pelo Republicanos, Alan Rick, declarou possuir um patrimônio de R$ 5.244.567,72 no registro de candidatura apresentado à Justiça Eleitoral. Os dados foram consultados pelo ContilNet no sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os bens informados pelo senador estão um imóvel residencial avaliado em R$ 1,319 milhão, aplicações em fundos de investimento, certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), investimentos em renda fixa, um veículo Jeep Grand Cherokee, além de dinheiro em espécie e valores mantidos em conta corrente.

Já o candidato a vice-governador, o empresário Ricardo Leite, declarou um patrimônio de R$ 45.470.504,08, quase nove vezes superior ao de Alan Rick.

A maior parte dos bens de Ricardo Leite está concentrada em participações societárias em empresas, que somam dezenas de milhões de reais. Entre elas estão cotas da União Educacional do Norte Ltda., da L&G Alimentos do Brasil Ltda., da AM Leite Ltda., da Fazenda Santa Lúcia e de outras empresas do grupo familiar.

O empresário também declarou fazendas, imóveis rurais e urbanos, aplicações financeiras, títulos públicos, debêntures, letras de crédito do agronegócio (LCA), um veículo Toyota SW4 e mais de R$ 1,1 milhão depositados em conta corrente, além de outros investimentos.

As informações sobre patrimônio são de declaração obrigatória no momento do registro de candidatura e ficam disponíveis para consulta pública no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.