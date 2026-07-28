Thor Dantas e Jorge Viana/Foto: Reprodução

A decisão da Federação formada por PT, PV, PCdoB e PSB de seguir apenas com Jorge Viana na disputa pelo Senado não foi fruto do acaso. Pelo contrário. A estratégia foi desenhada para tentar ampliar o alcance eleitoral do ex-governador e evitar que sua campanha se transforme em adversária direta dos demais candidatos que disputam a segunda vaga, foi o que esta coluna apurou nos bastidores do grupo, conversando com algumas figuras influentes da esquerda.

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A coluna procurou para falar sobre o assunto o presidente da executiva estadual do PT no Acre, André Kamai, que confirmou que a federação não terá um segundo candidato oficial ao Senado após a saída do professor Inácio Moreira (PSOL), que decidiu manter sua candidatura independente pela Federação REDE-PSOL.

“A decisão da aliança foi de que nós tivéssemos apenas uma candidatura ao Senado”, afirmou Kamai.

Segundo ele, embora Inácio deva conquistar votos no campo da esquerda, não haverá apoio formal da federação à sua candidatura.

“Não tem segunda vaga. A posição nossa é de que a gente está trabalhando com a candidatura apenas do Jorge. Entendeu? Nós não vamos ter um segundo senador oficialmente”, afirmou.

Divisão na esquerda

A definição ocorre poucos dias depois de Inácio Moreira confirmar que seguirá na disputa pelo Senado, mesmo sem integrar a aliança liderada pelo PT. A candidatura do professor será oficializada no próximo sábado (1º), durante a convenção da Federação REDE-PSOL.

Com isso, a esquerda chega dividida à disputa pelo Senado: de um lado, Jorge Viana como candidato único da Federação PT/PV/PCdoB/PSB; do outro, Inácio Moreira representando a Federação REDE-PSOL.

Vice ainda indefinido

Outro impasse dentro da federação envolve a composição da chapa majoritária. Até o fechamento desta coluna, ainda não há definição sobre quem será o candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Thor Dantas (PSB).

A expectativa da federação é concluir essa definição nesta terça-feira (28), juntamente com a escolha dos suplentes de Jorge Viana.

A federação do PT/PV/PCdoB/PSB será nesta quinta-feira (30), às 17h, no Parque das Acácias, em Rio Branco.