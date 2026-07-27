Professor Inácio Moreira/Foto: Matheus Mello/ContilNet

Após ter o nome ausente do anúncio da convenção da Frente Ampla pelo Acre, o professor Inácio Moreira (PSOL) confirmou nesta segunda-feira (27) que seguirá na disputa por uma vaga no Senado e revelou a data em que sua candidatura deverá ser oficializada pela Federação REDE-PSOL.

A declaração foi feita durante a transmissão especial do programa Em Cena, do ContilNet, com a participação dos jornalistas Everton Damasceno, Luís Carlos Moreira Jorge, Luciano Tavares e Gina Menezes.

Ao comentar o andamento das convenções partidárias, Inácio foi direto ao anunciar o próximo passo de sua pré-campanha.

“Sou pré-candidato a senador e a nossa convenção da Federação REDE-PSOL será neste sábado às 9h”, afirmou.

O anúncio ocorre poucos dias depois de sua ausência na divulgação da convenção da Frente Ampla pelo Acre, marcada para o próximo dia 30 de julho, episódio que gerou especulações sobre uma possível desistência de sua candidatura.

Na ocasião, Inácio negou qualquer possibilidade de retirada da disputa e afirmou que, ao se filiar ao PSOL, recebeu a garantia de que sua candidatura só seria retirada por decisão própria.

“Eu me filiei ao PSOL porque o partido me deu garantias de que só quem retirava minha candidatura era Deus e eu. Então, estou confiando nessa afirmação”, declarou ao ContilNet.

O professor também reconheceu que enfrenta pressões políticas para deixar a corrida eleitoral, mas garantiu que permanece firme na disputa.

“Você sabe como funciona a política. Todo dia tem tentativa de retirada da minha candidatura, e eu estou sobrevivendo”, disse.

Na entrevista, Inácio afirmou ainda que sua candidatura representa um espaço para pessoas que não pertencem aos grupos políticos tradicionais.

“Não sou de família tradicional, moro nas Placas, onde falta água, sou professor, sou de esquerda e não tenho nada a perder. O que eu tenho com essa candidatura é o mesmo que acontece aqui no bairro quando tem a Mega da Virada: a gente compra uma cartela, volta para casa e sonha em ganhar. Se a gente que é da periferia perder a esperança, perder a capacidade de sonhar, já está morto”, afirmou.

Composição da chapa segue em discussão

O presidente estadual do PT, André Kamai, já havia afirmado ao ContilNet que a ausência do nome de Inácio no material de divulgação da convenção da Frente Ampla não significava sua exclusão da chapa majoritária.

Segundo Kamai, a definição sobre a participação do professor como segundo candidato ao Senado ainda está sendo discutida entre PT, REDE e PSOL.

“Não teve nenhuma decisão de exclusão, nada disso. Tudo ainda está sendo discutido”, afirmou.

Ele acrescentou que, neste momento, a prioridade da aliança é consolidar as candidaturas do médico Thor Dantas (PSB) ao governo e do ex-governador Jorge Viana (PT) ao Senado.

A convenção da Frente Ampla pelo Acre está marcada para o dia 30 de julho, no Parque das Acácias, em Rio Branco. Já a convenção da Federação REDE-PSOL, anunciada por Inácio Moreira, ocorrerá no próximo sábado, às 9h, quando a legenda deverá oficializar seus candidatos para as eleições deste ano.