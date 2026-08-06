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Peão de Feijó vence o Rodeio da Expoacre 2026 e garante vaga em Barretos

Peão garantiu prêmio de R$ 70 mil e vaga para representar o Estado na decisão da Liga Nacional em Barretos

Por Fhagner Soares, ContilNetAtualizado
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Peão de Feijó vence o Rodeio da Expoacre 2026 e garante vaga em Barretos
Representante do município de Feijó faturou quadriciclo avaliado em R$ 70 mil na arena principal/ Foto: Reprodução

O peão Raul Wanglei da Silva, representante do município de Feijó, conquistou o título de campeão do Rodeio em Touros da Expoacre 2026. A montaria decisiva foi realizada na noite desta quinta-feira (6/8), na Arena de Rodeios do Parque de Exposições Wildy Viana, na capital.

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Pela primeira colocação na competição, o competidor recebeu como premiação um quadriciclo zero quilômetro, avaliado em cerca de R$ 70 mil. A vitória também garantiu ao peão feijoense a vaga oficial para representar o Acre na etapa final da Liga Nacional de Rodeio, disputada na Festa do Peão de Barretos (SP).

O pódio da competição estadual foi completado por representantes do município de Senador Guiomard. Matheus Sousa Bernardino alcançou a segunda colocação na classificação geral, enquanto Fábio Neto da Souza garantiu o terceiro lugar do torneio.

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