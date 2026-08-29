Rio Branco está entre as três capitais menos populosas/Foto: Reprodução

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última sexta-feira (28), a população estimada no Brasil em 1º de julho de 2026. No país, o número chegou a 214,2 milhões, já no Acre, são 887,8 mil pessoas.

O Acre aparece no top 3 de estados com o número inferior a 1 milhão, junto com Roraima (761 mil) e Amapá (810 mil). Confira o número de habitantes em cada município do Acre:

No Brasil, o número de habitantes cresceu 0,37% se comparado ao de 2025. A alta foi levemente inferior à variação do ano passado (0,39%), e a previsão é que o número avance cada vez menos.

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São Paulo é o estado com maior população estimada, com 46,2 milhões de pessoas em 2026. A sequência do ranking tem Minas Gerais, com 10% (21,5 milhões), e Rio de Janeiro, com 8% (17,2 milhões).

Rio Branco

Um recorde divulgado sobre as capitais destaca que Rio Branco está entre as que são menos populosas, com 390,1 mil pessoas, junto com Palmas (333,2 mil) e Vitória (343,9 mil). Essas três cidades são as únicas com menos de 400 mil moradores.

O IBGE destacou que Boa Vista (501 mil), em Roraima, teve a maior taxa de crescimento populacional na passagem de 2025 para 2026: 3,19%.

Salvador (2,6 milhões), na Bahia, por outro lado, registrou a maior queda de população em 2026 (-0,17%).