Rennan Biths será o coordenador da campanha de Bocalom ao governo

A informação foi confirmada pelo próprio gestor em entrevista exclusiva ao ContilNet

Anúncio aconteceu nesta quarta-feira (3)/Foto: Ascom

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Rennan Biths, será o coordenador da campanha de Tião Bocalom (PSDB) ao Governo do Acre nas eleições deste ano. A informação foi confirmada pelo próprio gestor em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta segunda-feira (3).

Segundo Biths, o convite partiu do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), e do próprio Bocalom. A partir de agora, ele ficará responsável por conduzir a organização da campanha, que entra em uma nova fase com a proximidade do início oficial do período eleitoral.

De acordo com o novo coordenador, a prioridade neste momento é concluir toda a parte burocrática relacionada ao registro da chapa majoritária. Depois disso, o foco será a mobilização política para o início da campanha, autorizado pela Justiça Eleitoral a partir de 16 de agosto.

“A prioridade agora é organizar toda a questão burocrática dos registros de candidatura da chapa majoritária. A partir do dia 16, vamos levar toda a militância para a rua, com tudo organizado e com um planejamento estratégico formado, como reflete a atuação de Bocalom, que sempre foi um cara correto e íntegro”, afirmou.

Atualmente, a coligação encabeçada por Bocalom reúne quatro partidos: PSDB, Cidadania, PRD e Solidariedade. A chapa tem como candidato a vice-governador Adônis e o deputado federal Eduardo Velloso como candidato ao Senado.

Questionado sobre a possibilidade de a aliança lançar um segundo candidato ao Senado — já que neste ano os eleitores escolherão dois senadores —, Biths afirmou que essa hipótese não faz parte do planejamento da campanha.

“Não. No nosso planejamento tem apenas um candidato ao Senado e toda a estratégia terá ele como prioridade, além do nosso governador Tião Bocalom”, declarou.

A definição da coordenação marca mais uma etapa da estruturação da campanha tucana, que busca consolidar a organização interna antes do início da propaganda eleitoral e das atividades de rua.