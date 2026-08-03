Expoacre: ContilNet sabatina Bocalom e Bittar nesta segunda

As sabatinas têm duração estipulada de 30 minutos para cada participante

A rodada de sabatinas promovida pelo ContilNet Notícias com os pré-candidatos ao Governo do Acre e ao Senado Federal continua nesta segunda-feira (3), direto da Expoacre 2026.

A partir das 20h, a arena de entrevistas recebe dois nomes centrais da política acreana: Tião Bocalom, concorrente ao Poder Executivo estadual, e o senador Márcio Bittar, que busca a reeleição.

Com produção da Orna Audiovisual, as sabatinas têm duração estipulada de 30 minutos para cada participante. O formato é padronizado e rigoroso para assegurar tratamento igualitário entre os postulantes: cada entrevistado fará uma apresentação inicial, responderá a quatro perguntas com temas fixos, enfrentará três questionamentos livres formulados pelo jornalismo e encerrará com suas considerações finais.

Programação desta segunda-feira (3 de agosto):

– 20h00 – Governo: Tião Bocalom

– 21h00 – Senado: Márcio Bittar

Temas em debate

Na sabatina das 20h, Bocalom responderá sobre assuntos estratégicos prioritários para a gestão do estado, incluindo ações para a saúde pública, segurança, desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Na sequência, às 21h, Márcio Bittar abordará pautas de relevância nacional e estadual voltadas ao Congresso, como os projetos de reconstrução da BR-364, a destinação de emendas parlamentares, posicionamentos sobre pautas de costumes e o debate em torno do fim da escala 6×1.

Onde assistir ao vivo

A transmissão é realizada em uma grande estrutura montada no Parque de Exposições Wildy Viana, em parceria do ContilNet com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

Você pode acompanhar ao vivo na TV aberta pelo canal 8.1 (TV Rio Branco) ou pela internet, diretamente no canal do YouTube do ContilNet.