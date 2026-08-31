Concurso Banco do Brasil: BB admite necessidade de novos profissionais

Concurso Banco do Brasil - Foto: Divulgação

As chances de um novo concurso público para o Banco do Brasil (BB) ganharam um sinalizador relevante. Durante a 9ª rodada de negociação específica da Campanha Nacional dos Bancários, a direção da instituição financeira admitiu formalmente, pela primeira vez, a necessidade de incorporar novos profissionais em seu quadro de pessoal em algumas localidades do país.

A sinalização ocorreu na reunião entre os representantes da instituição e a Comissão de Empresa das Funcionárias e dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB).

Estratégia Interna: O banco informou que planeja realizar um realinhamento interno de sua rede de atendimento antes de avançar para as definições de lançamento de um novo certame.

Reunião de negociação, demandas do funcionalismo e cenário para concurso

A cobrança por recomposição do funcionalismo tem sido uma pauta constante nas mesas de diálogo com os trabalhadores da categoria. De acordo com os detalhes das negociações e a apuração do portal especializado Direção Concursos, as conversas ocorreram após a reunião entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Conforme os registros da mesa de negociação e os dados apresentados na cobertura do Direção Concursos, os pontos centrais da rodada organizam-se da seguinte forma:

Cobrança de Resposta: A matéria do Direção Concursos destaca que a coordenadora da CEBB, Fernanda Lopes, exigiu uma proposta concreta da empresa referente às cláusulas financeiras e às demandas das agências;

Admissão Oficial: Segundo divulgado pelo Direção Concursos , a fala dos gestores confirmando o déficit de funcionários em praças específicas atende a uma expectativa antiga dos trabalhadores;

Realinhamento de Rede: As informações do Direção Concursos apontam que a distribuição interna do quadro atual será mapeada para identificar os locais que receberão as vagas da próxima seleção;

Expectativa por Edital: Conforme publicado pelo Direção Concursos, o ingresso de novos escriturários e agentes de tecnologia permanece entre as prioridades cobradas pelas entidades sindicais.

As negociações entre as entidades representativas e a diretoria do Banco do Brasil continuam para definir os termos do acordo coletivo de trabalho.

BB fará realinhamento da rede antes de decidir sobre concurso

Ao ser questionada sobre a realização de um novo concurso, a direção do Banco do Brasil admitiu a necessidade de profissionais em determinadas localidades. Segundo o banco, a estratégia prevista segue duas etapas:

primeiro, um realinhamento da rede de agências e dependências;

depois, avaliação sobre a abertura de um novo concurso público.

Ou seja, ainda não há confirmação de edital ou cronograma. O reconhecimento da carência de pessoal é visto pela CEBB como um avanço na negociação, mas a decisão sobre o concurso propriamente dito segue em aberto.

O secretário-geral da Contraf-CUT e representante da CEBB, Gustavo Tabatinga Jr., destacou que o reconhecimento reforça a importância de continuar cobrando o banco por soluções para a falta de pessoal, que, segundo ele, sobrecarrega funcionárias e funcionários e afeta o atendimento à população.

Relembre: por que o edital não sai em 2026

Antes desse reconhecimento, o Banco do Brasil já havia confirmado, durante a sexta rodada de negociação, em 14/8, que não publicará edital de concurso em 2026.

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), o banco justificou a decisão citando restrições impostas pelo período eleitoral a instituições ligadas à administração pública. Com isso, a expectativa é que um concurso mais amplo fique para 2027.

Como contrapartida, o BB havia anunciado a criação de 680 vagas para especialistas, direcionadas a agências e dependências com dificuldade de preenchimento de pessoal. Ainda assim, a Contec segue cobrando um concurso amplo, com estimativa de cerca de 5 mil vagas para recompor o quadro de funcionários.

Escolha da banca organizadora segue em andamento

Apesar da ausência de previsão de edital, o Banco do Brasil segue negociando termo de referência (TR) com quatro bancas organizadoras: Cesgranrio, FGV, Cebraspe e IBFC. O plano é firmar contrato de longo prazo com a banca escolhida, permitindo a realização de quantas seleções externas forem necessárias ao longo do tempo.

O TR contempla cargos de níveis médio, médio/técnico e superior, com a carreira de escriturário usada como parâmetro de comparação entre as propostas, por ser a de maior demanda de pessoal no banco.

O documento também prevê a possibilidade de concurso exclusivo para pessoas com deficiência (PcD), avaliação biopsicossocial, heteroidentificação para candidatos negros e verificação documental para indígenas e quilombolas.

Ainda não há definição sobre número de vagas, cronograma ou cidades de aplicação de provas. Como referência, o último concurso do BB para escriturário, realizado em 2022, reuniu cerca de 1,5 milhão de inscritos, com provas em aproximadamente 200 cidades.

Panorama do concurso Banco do Brasil

Com o encerramento do cadastro reserva do último edital, cresce a expectativa por um novo concurso público.

Um novo edital foi recomendado pelo Tribunal de Contas da União no início de 2024, voltado para pessoas com deficiência. E, em junho do mesmo ano, a Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB (DIPES) confirmou que estudos para a realização do novo certame estão sendo realizados.

O banco também abriu um processo de remoção interna de empregados. A etapa, frequentemente, antecede a abertura de novo concurso público, pois é responsável por reorganizar o quadro de pessoal das instituições e dar mais clareza a respeito das vagas em aberto.

Em julho de 2024, a validade do último edital, de 2022, foi prorrogada por mais um ano e a vigência do certame encerrou no mês de julho de 2025.

Vale destacar que o contrato com a Fundação Cesgranrio, assinado em 2022 para a realização do concurso público anterior, foi encerrado em 11 de dezembro de 2025 e o banco informou que já iniciou estudos para a contratação de uma nova banca organizadora.

Além disso, o 35º Congresso Nacional dos Funcionários do BB (35º CNFBB) aprovou uma série de resoluções que definem as prioridades e bandeiras de luta da categoria para o próximo período, incluindo o tão aguardado concurso do banco.

Resumo do concurso Banco do Brasil

Situação: novo edital aguardado

Vagas: a definir

Cargo: Escriturário

Salário: R$ 4,3 mil + benefícios

Último edital

FAQ

O Banco do Brasil confirmou a realização de um novo concurso?

Segundo apuração do Direção Concursos, o banco admitiu a necessidade de novos funcionários em algumas praças, mas ponderou que fará um realinhamento de rede antes de bater o martelo sobre um edital.

Quem coordena as negociações do funcionalismo com o Banco do Brasil?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, a Comissão de Empresa das Funcionárias e dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), coordenada por Fernanda Lopes, lidera as cobranças.

Quais cargos costumam ser oferecidos no concurso do Banco do Brasil?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, os últimos certames focaram nas carreiras de Nível Médio, especificamente para os cargos de Escriturário (Agente Comercial e Agente de Tecnologia).

Acompanhe as atualizações das reuniões da Campanha Nacional dos Bancários, confira os andamentos das comissões do Banco do Brasil e prepare-se com antecedência para as próximas provas. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos