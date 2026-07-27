FUNDAPE abre seleção para cargos de níveis fundamental e médio

Entre os nacionais, há dois certames abertos para 1.626 oportunidades — Foto: Reprodução

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (FUNDAPE) publicou o edital regulamentar de seu novo processo seletivo público. A seleção visa ao preenchimento imediato de postos de trabalho e à composição de cadastro de reserva técnica para profissionais de níveis fundamental e médio de escolaridade, reforçando a estrutura operacional da instituição em Rio Branco.

A iniciativa surge como uma excelente porta de entrada para quem busca colocação rápida no mercado de trabalho e estabilidade contratual na capital acreana.

Atenção aos Prazos: As inscrições já estão abertas e o período para solicitação de isenção da taxa de participação é curto, exigindo agilidade dos candidatos elegíveis.

Cargos disponíveis, jornada de trabalho e o cronograma do certame

Os procedimentos de candidatura e as regras de avaliação dos inscritos exigem leitura atenta dos dispositivos do edital. De acordo com o acompanhamento oficial e o levantamento de dados divulgados pelo portal especializado PCI Concursos, a seleção será constituída por duas etapas de classificação.

Conforme as especificações técnicas e o cronograma detalhados na cobertura do PCI Concursos, o processo seletivo organiza-se sob os seguintes pilares centrais:

Quadro de Vagas: O levantamento do PCI Concursos aponta a oferta de vagas imediatas mais cadastro de reserva para Auxiliar de Serviços Gerais – I (1 vaga), Auxiliar de Serviços Gerais – II (1 vaga) e Assistente Administrativo (2 vagas);

Carga Horária e Salários: A jornada semanal é de 40 horas para todas as funções. As remunerações são de R$ 1.621,00 para nível fundamental e de R$ 2.271,78 para nível médio;

Inscrições Eletrônicas: Conforme divulgado pelo PCI Concursos , os cadastros devem ser feitos exclusivamente pelo site fundape.com.br , entre 27 de julho de 2026 e 9 de agosto de 2026 , considerando o horário local de Rio Branco;

Taxas e Isenção: As taxas estão fixadas em R$ 50,00 (nível fundamental) e R$ 70,00 (nível médio). Inscritos no CadÚnico podem pedir isenção nos dias 27 e 28 de julho de 2026 ;

Etapas de Avaliação: O PCI Concursos destaca que a seleção contará com prova objetiva de múltipla escolha, prevista para o dia 23 de agosto de 2026, além de prova de títulos de caráter classificatório.

O processo seletivo terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração da FUNDAPE. A recomendação para os candidatos é iniciar a revisão dos conteúdos básicos de Língua Portuguesa e conhecimentos específicos para garantir uma boa pontuação no exame objetivo.

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FAQ

Quais são os cargos oferecidos no processo seletivo da FUNDAPE no Acre?

O certame oferece vagas para Auxiliar de Serviços Gerais (níveis I e II) e Assistente Administrativo, além de cadastro de reserva.

Qual o valor das inscrições e até quando é possível se inscrever?

Segundo a cobertura do PCI Concursos, as taxas custam R$ 50,00 ou R$ 70,00 e as inscrições seguem abertas até 9 de agosto de 2026.

Quando será aplicada a prova objetiva do certame?

Conforme os dados do edital citados pelo PCI Concursos, a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 23 de agosto de 2026.

Acesse a página oficial da banca examinadora para conferir o edital na íntegra, emita seu boleto de inscrição dentro do horário bancário e organize sua rotina diária de revisões. Escolha o seu cargo de foco e acompanhe todas as notícias sobre locais de exame, gabaritos, homologações e atualidades em nossa cobertura diária de concursos e processos seletivos.

Conteúdo Original / Fonte: PCI Concursos