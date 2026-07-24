Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos da educação

Prefeitura alerta que os candidatos que não comparecerem serão considerados desistentes

Prefeitura alerta que os candidatos que não comparecerem no prazo, horário e local informados serão considerados desistentes/ Foto: Wey Alves/Metrópoles

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), publicou na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial do Estado a convocação de candidatos aprovados no processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores e servidores administrativos.

Os convocados deverão comparecer dia 27 de julho das 8h às 17h à sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.389, bairro Isaura Parente, nas datas e horários estabelecidos no edital, para o procedimento de lotação, conforme o cargo.

O chamamento contempla candidatos aprovados para os cargos de Professor da Educação Infantil (Creche), Assistente de Creche, Cuidador Pessoal e Merendeira, Professor da Educação Infantil – Pré-escola, Professor do Ensino Fundamental, Professor da Educação Especial – Mediador e AEE,

Assistente Escolar, Professor de Educação Física com vagas destinadas às zonas urbana e rural, além da região da Cidade do Povo.

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A prefeitura alerta que os candidatos que não comparecerem no prazo, horário e local informados serão considerados desistentes. Nesses casos, as vagas serão preenchidas pelos próximos candidatos classificados, seguindo a ordem de classificação do processo seletivo.

Confira convocados e lista de documentos necessários para a lotação:

Convocação – Educação