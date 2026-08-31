31/08/2026
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Instituto Federal abre 800 vagas gratuitas sem exigir Enem

Por Redação ContilNet
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Instituto Federal abre 800 vagas gratuitas sem exigir Enem

Estudantes que buscam ingressar no ensino superior público têm uma oportunidade especial no Estado do Espírito Santo. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2027), oferecendo 800 vagas em cursos de graduação inteiramente gratuitos e sem a obrigação de apresentação de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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A seleção é válida para ingresso no primeiro semestre letivo de 2027 e contempla modalidades presenciais e semipresenciais em diversas unidades da instituição.

Atenção ao Prazo: As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet e encerram-se no final desta segunda-feira, 31 de agosto de 2026.

Prova de redação, reserva de vagas e opções de cursos

Para classificar os candidatos que não realizarão ou não utilizarão as notas do Enem, o Ifes aplicará uma avaliação própria de redação em língua portuguesa. De acordo com as informações editalícias acompanhadas pelo portal especializado Folha Dirigida, a prova está agendada para ocorrer no dia 27 de setembro de 2026, às 14h.

Conforme as diretrizes oficiais do Edital nº 49/2026 e os detalhes apresentados na cobertura da Folha Dirigida, a estrutura da seleção organiza-se nos seguintes pontos centrais:

  • Inscrição On-line: O levantamento da Folha Dirigida confirma que o procedimento é gratuito e realizado via portal oficial do Ifes até 31 de agosto;

  • Ações Afirmativas: Segundo divulgado pela Folha Dirigida, 50% de todas as vagas são reservadas a estudantes oriundos da rede pública de ensino, divididas em modalidades específicas de cotas;

  • Diversidade de Áreas: As informações da Folha Dirigida apontam opções em engenharias (Ambiental, Civil, Elétrica, Mecânica, Minas e Pesca), cursos de tecnologia (ADS, Logística, Sistemas para Internet), licenciaturas (Pedagogia, Matemática, Química) e bacharelados como Agronomia e Medicina Veterinária;

  • Resultado Final: Conforme publicado pela Folha Dirigida, a lista oficial dos aprovados e classificados no PSU 2027 será divulgada no dia 4 de dezembro de 2026.

Os candidatos aprovados iniciarão as atividades acadêmicas no início do ano letivo de 2027 sem qualquer cobrança de mensalidade ou taxa de matrícula.

FAQ

É preciso ter feito o Enem para concorrer às vagas do Ifes?

Segundo apuração da Folha Dirigida, não é necessário ter feito o Enem, pois a seleção será realizada por meio de uma prova presencial de redação.

Quando será aplicada a prova de redação do processo seletivo do Ifes?

Conforme divulgado pela Folha Dirigida, a avaliação escrita será aplicada no dia 27 de setembro de 2026, a partir das 14 horas.

Como funciona a reserva de vagas para alunos da rede pública?

De acordo com os dados citados pela Folha Dirigida, metade das 800 vagas (50%) é destinada a candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.

Acompanhe os prazos do edital, confira o cartão de confirmação para o local de prova e prepare-se com antecedência para a redação. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, vestibulares, editais e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Portal Tempo Novo
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