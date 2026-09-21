OAB publica edital do 48º Exame de Ordem Unificado

Documento reúne regras, prazos e etapas da nova edição do exame

Inscrições do Exame OAB 48 ficarão abertas até início de outubro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Os formados e formandos em Direito de todo o país já podem marcar as datas decisivas em seus calendários de preparação. O edital de abertura do 48º Exame de Ordem Unificado foi publicado nesta segunda-feira, 21 de setembro, trazendo os requisitos, prazos e regras do certame que habilita profissionais para o exercício da advocacia.

A aprovação no exame nacional é requisito indispensável para a inscrição nos quadros de advogados da OAB e para a obtenção da carteira profissional.

Etapa Obrigatória: Podem se inscrever os estudantes matriculados nos dois últimos semestres do curso de graduação em Direito ou bacharéis já formados em instituições credenciadas.

Período de inscrições, prova objetiva e reaproveitamento de fase

A avaliação é organizada em duas fases distintas sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com os detalhes apurados e divulgados pelo portal especializado Folha Dirigida, a janela de cadastro estará aberta no final deste mês.

Conforme a publicação oficial do calendário e os dados apresentados na cobertura da Folha Dirigida, as principais datas do 48º EOU organizam-se da seguinte forma:

Período de Inscrição: O levantamento da Folha Dirigida confirma o prazo de cadastro entre 28 de setembro e 5 de outubro de 2026;

Provas da 1ª Fase: Segundo divulgado pela Folha Dirigida , a prova objetiva com 80 questões será aplicada no dia 10 de janeiro de 2027;

Provas da 2ª Fase: As informações da Folha Dirigida indicam que a prova prático-profissional ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2027;

Edital de Reaproveitamento: Conforme publicado pela Folha Dirigida, a publicação do edital complementar da repescagem (para aprovados na 1ª fase do 47º EOU) está agendada para 13 de novembro de 2026.

Os candidatos devem ler atentamente o regulamento completo no portal oficial da FGV para conferir as taxas, isenções e orientações relativas aos locais de prova.

A seguir, confira as principais informações sobre o edital do 48º Exame de Ordem Unificado:

FAQ

Quando começam as inscrições para o Exame OAB 48?

Segundo apuração da Folha Dirigida, as inscrições para o 48º Exame de Ordem acontecem entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro de 2026.

Qual a data da prova de 1ª fase do Exame OAB 48?

Conforme divulgado pela Folha Dirigida, a prova objetiva (1ª fase) está agendada para o dia 10 de janeiro de 2027.

Quando será aplicada a prova prático-profissional da 2ª fase?

De acordo com os dados citados pela Folha Dirigida, a avaliação de 2ª fase do 48º EOU será realizada no dia 28 de fevereiro de 2027.

Acompanhe os prazos do edital do Exame OAB 48, confira as dicas de estudo para a prova objetiva da FGV e organize seu plano de revisões. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Q Concursos, Folha Dirigida