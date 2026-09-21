Transpetro encerra inscrições para 4,1 mil vagas nesta segunda

Após encerrar inscrições, cronograma do concurso Transpetro prevê provas em dezembro (Foto: Galeria de fotos da Transpetro/Divulgação)

Os candidatos que pretendem garantir uma vaga na estatal de transporte e logística do grupo Petrobras devem correr contra o tempo. O concurso público da Transpetro encerra seu período de inscrições no final do dia desta segunda-feira, 21 de setembro. O prazo final para preenchimento da ficha e emissão da taxa bancária vai até as 23h59 pelo portal oficial da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio.

A seleção contempla cargos para os quadros de Terra e Mar, cobrindo exigências de formação para os níveis médio, técnico e superior.

Prorrogação e Provas: O prazo de inscrição original foi estendido em uma semana, alterando também a data das avaliações objetivas e discursivas para o dia 6 de dezembro.

Mapeamento das vagas, divisão de editais e faixas remuneratórias

O certame traz um expressivo plano de contratações para suprir demandas logísticas da companhia em diversos estados. De acordo com os detalhes apurados e divulgados pelo portal especializado Folha Dirigida, o certame é dividido em quatro editais específicos.

Conforme a análise dos documentos regulamentares e a cobertura detalhada da Folha Dirigida, os indicadores centrais do concurso da estatal organizam-se da seguinte forma:

Volume de Oportunidades: O levantamento da Folha Dirigida confirma o total de 4.171 vagas, sendo 281 imediatas e 3.890 para cadastro de reserva;

Teto Salarial: Segundo divulgado pela Folha Dirigida , as remunerações iniciais para os aprovados podem alcançar o valor de R$ 15.034,81, a depender do cargo e da formação;

Banca Organizadora: As informações da Folha Dirigida reforçam que a condução das provas e etapas fica sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio;

Datas das Provas: Conforme publicado pela Folha Dirigida, com o adiamento do cronograma inicial, os exames objetivos serão aplicados no dia 6 de dezembro.

A recomendação dos professores é gerar o boleto da taxa de inscrição imediatamente para evitar transtornos decorrentes de instabilidades do sistema nas últimas horas do prazo.

Como se inscrever no concurso Transpetro?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio. Ao acessar a página da banca, o candidato deverá localizar o processo seletivo da Transpetro, selecionar o edital de interesse e preencher o formulário de inscrição.

No quadro de Mar, será necessário escolher o cargo e a cidade de realização das provas. Já no quadro de Terra, o candidato deverá selecionar a ênfase, o polo de trabalho e a cidade onde pretende realizar as avaliações.

As taxas de inscrição são de:

R$81,50: quadro de Mar para Suboficiais e Guarnição e quadro de Terra de nível médio;

quadro de Mar para Suboficiais e Guarnição e quadro de Terra de nível médio; R$117: quadro de Mar para Oficiais e quadro de Terra de nível superior.

O pagamento poderá ser feito por boleto bancário ou Pix, conforme as orientações disponibilizadas pela organizadora. O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado.

Veja as próximas datas da Transpetro

Com o fim das inscrições nesta segunda-feira, os candidatos devem ficar atentos às próximas datas e etapas do concurso Transpetro 2026.

Confira as principais datas do cronograma atualizado:

21 de setembro: último dia de inscrições.

último dia de inscrições. 28 de setembro: consulta à situação preliminar das solicitações de inscrição em vagas reservadas, atendimentos especiais e nome social.

consulta à situação preliminar das solicitações de inscrição em vagas reservadas, atendimentos especiais e nome social. 28 e 29 de setembro: prazo para recursos contra o indeferimento dessas solicitações.

prazo para recursos contra o indeferimento dessas solicitações. 7 de outubro: consulta à situação final das solicitações.

consulta à situação final das solicitações. 1º de dezembro: disponibilização do cartão de confirmação de inscrição.

disponibilização do cartão de confirmação de inscrição. 1º a 4 de dezembro: atendimento para dúvidas sobre locais de prova e condições especiais.

atendimento para dúvidas sobre locais de prova e condições especiais. 6 de dezembro: aplicação das provas objetivas.

aplicação das provas objetivas. 7 de dezembro: divulgação dos gabaritos.

divulgação dos gabaritos. 7 e 8 de dezembro: prazo para recursos contra questões e gabaritos.

prazo para recursos contra questões e gabaritos. 14 de janeiro de 2027: divulgação das notas das provas objetivas.

No quadro de Mar, o processo seletivo também contará com Exame de Aptidão Física. Conforme o cronograma anexado, a convocação está prevista para 19 de janeiro de 2027, com aplicação nos dias 30 e 31 do mesmo mês.

A previsão de divulgação dos resultados finais desse edital é 27 de abril de 2027.

Resumo do concurso Transpetro

Empresa : Petrobras Transporte S.A. — Transpetro;

: Petrobras Transporte S.A. — Transpetro; Situação : último dia de inscrições;

: último dia de inscrições; Banca : Fundação Cesgranrio;

: Fundação Cesgranrio; Total de oportunidades : 4.171;

: 4.171; Escolaridade : níveis médio, técnico e superior;

: níveis médio, técnico e superior; Remuneração : até R$15.034,81;

: até R$15.034,81; Inscrições : até 21 de setembro, às 23h59;

: até 21 de setembro, às 23h59; Taxas : R$81,50 e R$117;

: R$81,50 e R$117; Provas objetivas: 6 de dezembro

FAQ

Qual o horário limite para se inscrever no concurso da Transpetro?

Segundo apuração da Folha Dirigida, os candidatos têm até as 23h59 desta segunda-feira, 21 de setembro, para realizar a inscrição no site da Fundação Cesgranrio.

Quantas vagas são oferecidas no concurso da Transpetro?

Conforme divulgado pela Folha Dirigida, o certame oferta 4.171 oportunidades, sendo 281 para contratação imediata e 3.890 para formação de cadastro de reserva.

Quando serão aplicadas as provas do concurso Transpetro?

De acordo com os dados citados pela Folha Dirigida, as provas objetivas e discursivas foram reagendadas e ocorrerão no dia 6 de dezembro.

Acompanhe os prazos de pagamento da taxa do concurso Transpetro, confira as dicas de revisão da banca Cesgranrio e organize seu plano de estudos até a prova em dezembro. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Q Concursos, Folha Dirigida