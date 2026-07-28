TRF1 divulga resultado definitivo da prova prática para juiz federal

Reprodução

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1), que abrange o Distrito Federal e diversos estados brasileiros, alcançou um marco fundamental no andamento de seu concurso público para a carreira da magistratura federal. O órgão e a banca organizadora publicaram o resultado definitivo da segunda prova escrita, correspondente à prova prática de sentença civil e criminal.

Com a divulgação oficial das notas consolidadas, os candidatos aprovados no exame prático foram formalmente convocados para a terceira fase do concurso, afunilando a disputa pelas vagas da instituição.

Vencimentos Atraentes: A carreira de Juiz Federal Substituto da 1ª Região oferece um dos quadros remuneratórios mais expressivos do serviço público nacional, alinhando prestígio institucional e alto impacto social.

Convocação para a 3ª etapa, cronograma de exames e os dados do certame

O afunilamento das fases da seleção exige dos participantes uma rotina rigorosa de cumprimento de prazos burocráticos e preparação para os exames presenciais em Brasília. De acordo com os relatórios institucionais e o acompanhamento jornalístico divulgados pelo portal especializado Gran Concursos Online, a nova fase engloba múltiplos procedimentos de avaliação pessoal.

Conforme as diretrizes operacionais e os prazos informados na cobertura do Gran Concursos Online, os principais marcos do concurso estruturam-se da seguinte forma:

Prazos de Inscrição Definitiva: O levantamento do Gran Concursos Online aponta que os candidatos habilitados devem realizar a inscrição definitiva e o envio da documentação de títulos entre 27 de julho e 17 de agosto de 2026 ;

Avaliações em Brasília: O cronograma prevê a realização da inspeção de saúde no dia 8 de agosto e do exame psicotécnico em 9 de agosto , ambos aplicados na capital federal;

Fases Complementares: Conforme detalhado pelo Gran Concursos Online , os convocados também passarão pela comissão de sindicância da vida pregressa, investigação social e pelos procedimentos de heteroidentificação;

Estrutura de Vagas e Subsídio: O certame, sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Juiz Federal Substituto, além de cadastro de reserva, contando com subsídio inicial fixado em R$ 37.765,55.

Professores e especialistas do Gran Concursos Online reforçam que os concorrentes aprovados para a terceira etapa devem iniciar imediatamente o treino prático focado na prova oral — a penúltima fase eliminatória do certame —, revisando pontos centrais de doutrina e jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

Concurso TRF1 Juiz: situação atual

Confira abaixo o histórico:

Seleção Magistratura TRF1 2024

Tudo sobre : Concursos Jurídicos previstos!

Concurso TRF1 Juiz: remuneração e benefícios

Quanto ganha um juiz federal do TRF1? Conforme informa o Portal da Transparência do TRF 1, os subsídios ofertados para magistratura são:

Tabela de Subsídio dos Juízes Federais de Primeiro e Segundo Graus Cargo Subsídio Juízes dos Tribunais Regionais Federais R$ 41.845,49 Juízes Federais R$ 39.753,21 Juízes Federais Substitutos R$ 37.765,55 Concurso TRF1 Juiz: valores da carreira

VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2025.

Benefícios

Além do subsídio, o magistrado pode receber ainda benefícios adicionais previstos em legislação institucional e/ou estadual. Conheça:

Auxílio-alimentação sendo R$ 1.784,42

Assistência Pré-Escolar de R$ 1.235,77

Auxílio-Natalidade sendo R$ 718,58

Auxílio-Saúde de R$ 579,39

Os dados acima são de fevereiro de 2025.

Concurso TRF1 Juiz: inscrição

As inscrições foram feitas entre as datas de 17 de março de 2025 e 16 de abril de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.

A taxa de inscrição custou R$ 120,00.

Isenção da Taxa de Inscrição

Para solicitar a isenção, o candidato teve que se enquadrar em uma das seguintes condições:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Comprovação de que é membro de uma família com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único;

Ser doador de medula óssea.

Concurso TRF1 Juiz: cargos e vagas

São oferecidas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Cargos vagos

Atualmente, há diversas vacâncias. Veja abaixo o detalhamento:

CARGOS VAGOS Desembargador 0 Juiz de Tribunal Regional 0 Juiz Federal 8 Juiz de Direito 0 Juiz Substituto 49 Juiz Classista de Primeira Instância 0 TOTAL 57 Concurso TRF1 Juiz: relação de vacâncias.

Data de referência: dezembro de 2024. Não há ainda dados de 2025.

Concurso TRF1 Juiz: carreira

Confira abaixo as exigências para ingresso na carreira.

Requisitos

ser bacharel em Direito há 3 anos , no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC;

, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC; ter, na ocasião da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida no artigo 93,I, da Constituição Federal, e na Resolução n.º 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, comprovada por intermédio de documentos e certidões e outras exigências.

Concurso TRF1 Juiz: etapas de provas

Veja abaixo as etapas e avaliações do edital de 2025:

Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório; Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório: Inscrição definitiva;

Sindicância da vida pregressa e investigação social;

Exame de sanidade física e mental;

Exame psicotécnico. Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Prova objetiva

A Prova Objetiva foi realizada no dia 15 de junho de 2025, das 13h às 18h (horário de Brasília), com duração de 5 horas.

A prova aconteceu nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Salvador/BA, São Luís/MA, e Teresina/PI. Foram aplicadas 100 questões de múltipla escolha divididas em 3 blocos:

Bloco I: 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;

40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor; Bloco II: 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário;

30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário; Bloco III: 30 questões de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Noções gerais de Direito e formação humanística, Direitos Humanos.

Provas escritas

A convocação para a segunda etapa ocorreu no dia 30 de julho de 2025 e será composta por provas discursiva e prática:

Prova Discursiva: consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada).

consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada). Prova Prática: o candidato deverá elaborar duas sentenças, uma criminal e uma civil. A média das notas das sentenças será a nota final dessa etapa.

Datas:

Prova Prática de Sentença Criminal: 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

23 de agosto de 2025, das 15h às 20h. Prova Discursiva: 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h.

24 de agosto de 2025, das 8h às 12h. Prova Prática de Sentença Civil: 24 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

Inscrição definitiva

Os candidatos deverão passar por exames de saúde e psicotécnico, com custos arcados pelo próprio candidato. O exame de saúde avalia as condições físicas e mentais, enquanto o psicotécnico avalia o perfil psicológico, realizados por profissionais indicados pelo tribunal.

Após os exames, será realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social para verificar a idoneidade moral e profissional do candidato.

Prova oral

A Prova Oral será realizada em sessão pública, com temas do conteúdo programático sorteados previamente. A arguição será avaliada em até 10 pontos e abordará o domínio do conhecimento jurídico, a argumentação e o uso correto do vernáculo. Não haverá segunda chamada.

Avaliação de títulos

A avaliação de títulos será feita no momento da inscrição definitiva. Serão pontuados cargos públicos, magistério superior, advocacia, pós-graduação, publicações e outras qualificações. A pontuação varia conforme o tipo de título e o tempo de experiência.

Todos os títulos devem ser comprovados no momento da inscrição, não sendo concedido prazo adicional para apresentação.

Último concurso TRF1 Juiz

O edital anterior, publicado em 2023, ofereceu vagas para ingresso na carreira e contou com 6.915 inscritos. A organização foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.

Concurso TRF1 Juiz: materiais gratuitos

Estude para concursos públicos da magistratura com os materiais gratuitos do Gran Cursos Online. Acesse nossa página exclusiva e conheça:

Resumo do concurso TRF1 Juiz

Edital TRF 1 Juiz Tribunal Regional Federal da 1.ª Região Situação atual Em andamento Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Juiz Federal Substituto Escolaridade Nível superior Carreira Jurídica Lotação Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima e Tocantins Número de vagas 50 vagas + CR Remuneração R$ 37.765,55 Inscrições de 17/03/2025 a 16/04/2025 Taxa de inscrição R$ 120,00 Data da prova objetiva 15/06/2025 Clique aqui para ver o edital TRF1 Juiz 2025

FAQ

Onde posso consultar o resultado definitivo da prova prática de sentença do TRF1?

A consulta oficial às notas definitivas e às respostas dos recursos está disponível no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

Quais são os prazos para a entrega dos títulos e a inscrição definitiva?

Segundo a cobertura do Gran Concursos Online, os candidatos convocados devem realizar o envio dos documentos e a inscrição definitiva entre 27 de julho e 17 de agosto de 2026.

Qual é a remuneração inicial oferecida para Juiz Federal Substituto no TRF1?

Conforme divulgado pelo Gran Concursos Online, o subsídio inicial do cargo é de R$ 37.765,55, acrescido de benefícios previstos na legislação.

Acompanhe os editais de convocação para a prova oral no portal do tribunal, confira a lista de documentos exigidos para a investigação social e mantenha seu plano de estudos focado na arguição bancária. Escolha a sua área de atuação jurídica e acompanhe todas as notícias sobre homologações, cronogramas de exames e atualidades em nossa cobertura diária de concursos públicos.

Conteúdo Original / Fonte: Gran Concursos Online