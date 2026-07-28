TRF1 divulga resultado definitivo da prova prática para juiz federal

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1), que abrange o Distrito Federal e diversos estados brasileiros, alcançou um marco fundamental no andamento de seu concurso público para a carreira da magistratura federal. O órgão e a banca organizadora publicaram o resultado definitivo da segunda prova escrita, correspondente à prova prática de sentença civil e criminal.
Com a divulgação oficial das notas consolidadas, os candidatos aprovados no exame prático foram formalmente convocados para a terceira fase do concurso, afunilando a disputa pelas vagas da instituição.
Vencimentos Atraentes: A carreira de Juiz Federal Substituto da 1ª Região oferece um dos quadros remuneratórios mais expressivos do serviço público nacional, alinhando prestígio institucional e alto impacto social.
Convocação para a 3ª etapa, cronograma de exames e os dados do certame
O afunilamento das fases da seleção exige dos participantes uma rotina rigorosa de cumprimento de prazos burocráticos e preparação para os exames presenciais em Brasília. De acordo com os relatórios institucionais e o acompanhamento jornalístico divulgados pelo portal especializado Gran Concursos Online, a nova fase engloba múltiplos procedimentos de avaliação pessoal.
Conforme as diretrizes operacionais e os prazos informados na cobertura do Gran Concursos Online, os principais marcos do concurso estruturam-se da seguinte forma:
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Prazos de Inscrição Definitiva: O levantamento do Gran Concursos Online aponta que os candidatos habilitados devem realizar a inscrição definitiva e o envio da documentação de títulos entre 27 de julho e 17 de agosto de 2026;
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Avaliações em Brasília: O cronograma prevê a realização da inspeção de saúde no dia 8 de agosto e do exame psicotécnico em 9 de agosto, ambos aplicados na capital federal;
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Fases Complementares: Conforme detalhado pelo Gran Concursos Online, os convocados também passarão pela comissão de sindicância da vida pregressa, investigação social e pelos procedimentos de heteroidentificação;
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Estrutura de Vagas e Subsídio: O certame, sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Juiz Federal Substituto, além de cadastro de reserva, contando com subsídio inicial fixado em R$ 37.765,55.
Professores e especialistas do Gran Concursos Online reforçam que os concorrentes aprovados para a terceira etapa devem iniciar imediatamente o treino prático focado na prova oral — a penúltima fase eliminatória do certame —, revisando pontos centrais de doutrina e jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.
Concurso TRF1 Juiz: situação atual
Confira abaixo o histórico:
Seleção Magistratura TRF1 2024
- 24 de julho de 2026: resultado definitivo da segunda prova escrita e convocação para as próximas etapas
- 14 de maio de 2026: divulgação das notas das Provas Práticas de Sentenças e Resultado Definitivo da Primeira Prova Escrita – Prova Discursiva
- 13 de março de 2026: Resultado definitivo da primeira prova escrita
- 06 de março de 2026: Divulgação do resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as notas da primeira prova escrita
- 21 de novembro de 2025: Resultado Preliminar da Primeira Prova Escrita
- 30 de julho de 2025: convocação para prova escrita
- 15 de junho de 2025: prova objetiva aplicada
- 9 de junho de 2025: link para a consulta aos locais de prova disponível no site da banca
- 23 de maio de 2025: demanda de candidatos por vaga
- 29 de abril de 2025: 1ª retificação – edital retifica a distribuição de vagas e candidatos PCD concorrem a 3 vagas
- 28 de fevereiro de 2025: edital publicado
- 11 de fevereiro de 2025: comissão formada
- 4 de novembro de 2024: confirmação de novo edital em 2025
- 14 de junho de 2024: novo concurso público anunciado
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Concurso TRF1 Juiz: remuneração e benefícios
Quanto ganha um juiz federal do TRF1? Conforme informa o Portal da Transparência do TRF 1, os subsídios ofertados para magistratura são:
|Tabela de Subsídio dos Juízes Federais de Primeiro e Segundo Graus
|Cargo
|Subsídio
|Juízes dos Tribunais Regionais Federais
|R$ 41.845,49
|Juízes Federais
|R$ 39.753,21
|Juízes Federais Substitutos
|R$ 37.765,55
VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2025.
Benefícios
Além do subsídio, o magistrado pode receber ainda benefícios adicionais previstos em legislação institucional e/ou estadual. Conheça:
- Auxílio-alimentação sendo R$ 1.784,42
- Assistência Pré-Escolar de R$ 1.235,77
- Auxílio-Natalidade sendo R$ 718,58
- Auxílio-Saúde de R$ 579,39
Os dados acima são de fevereiro de 2025.
Concurso TRF1 Juiz: inscrição
As inscrições foram feitas entre as datas de 17 de março de 2025 e 16 de abril de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.
A taxa de inscrição custou R$ 120,00.
Isenção da Taxa de Inscrição
Para solicitar a isenção, o candidato teve que se enquadrar em uma das seguintes condições:
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
- Comprovação de que é membro de uma família com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único;
- Ser doador de medula óssea.
Concurso TRF1 Juiz: cargos e vagas
São oferecidas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.
Cargos vagos
Atualmente, há diversas vacâncias. Veja abaixo o detalhamento:
|CARGOS
|VAGOS
|Desembargador
|0
|Juiz de Tribunal Regional
|0
|Juiz Federal
|8
|Juiz de Direito
|0
|Juiz Substituto
|49
|Juiz Classista de Primeira Instância
|0
|TOTAL
|57
Data de referência: dezembro de 2024. Não há ainda dados de 2025.
Concurso TRF1 Juiz: carreira
Confira abaixo as exigências para ingresso na carreira.
Requisitos
- ser bacharel em Direito há 3 anos, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC;
- ter, na ocasião da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida no artigo 93,I, da Constituição Federal, e na Resolução n.º 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, comprovada por intermédio de documentos e certidões e outras exigências.
Concurso TRF1 Juiz: etapas de provas
Veja abaixo as etapas e avaliações do edital de 2025:
- Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório;
- Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:
- Inscrição definitiva;
- Sindicância da vida pregressa e investigação social;
- Exame de sanidade física e mental;
- Exame psicotécnico.
- Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;
- Quinta Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.
Prova objetiva
A Prova Objetiva foi realizada no dia 15 de junho de 2025, das 13h às 18h (horário de Brasília), com duração de 5 horas.
A prova aconteceu nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Salvador/BA, São Luís/MA, e Teresina/PI. Foram aplicadas 100 questões de múltipla escolha divididas em 3 blocos:
- Bloco I: 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;
- Bloco II: 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário;
- Bloco III: 30 questões de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Noções gerais de Direito e formação humanística, Direitos Humanos.
Provas escritas
A convocação para a segunda etapa ocorreu no dia 30 de julho de 2025 e será composta por provas discursiva e prática:
- Prova Discursiva: consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada).
- Prova Prática: o candidato deverá elaborar duas sentenças, uma criminal e uma civil. A média das notas das sentenças será a nota final dessa etapa.
Datas:
- Prova Prática de Sentença Criminal: 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h.
- Prova Discursiva: 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h.
- Prova Prática de Sentença Civil: 24 de agosto de 2025, das 15h às 20h.
Inscrição definitiva
Os candidatos deverão passar por exames de saúde e psicotécnico, com custos arcados pelo próprio candidato. O exame de saúde avalia as condições físicas e mentais, enquanto o psicotécnico avalia o perfil psicológico, realizados por profissionais indicados pelo tribunal.
Após os exames, será realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social para verificar a idoneidade moral e profissional do candidato.
Prova oral
A Prova Oral será realizada em sessão pública, com temas do conteúdo programático sorteados previamente. A arguição será avaliada em até 10 pontos e abordará o domínio do conhecimento jurídico, a argumentação e o uso correto do vernáculo. Não haverá segunda chamada.
Avaliação de títulos
A avaliação de títulos será feita no momento da inscrição definitiva. Serão pontuados cargos públicos, magistério superior, advocacia, pós-graduação, publicações e outras qualificações. A pontuação varia conforme o tipo de título e o tempo de experiência.
Todos os títulos devem ser comprovados no momento da inscrição, não sendo concedido prazo adicional para apresentação.
Último concurso TRF1 Juiz
O edital anterior, publicado em 2023, ofereceu vagas para ingresso na carreira e contou com 6.915 inscritos. A organização foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.
Concurso TRF1 Juiz: materiais gratuitos
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Resumo do concurso TRF1 Juiz
|Edital TRF 1 Juiz
|Tribunal Regional Federal da 1.ª Região
|Situação atual
|Em andamento
|Banca organizadora
|Fundação Getúlio Vargas (FGV)
|Cargos
|Juiz Federal Substituto
|Escolaridade
|Nível superior
|Carreira
|Jurídica
|Lotação
|Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima e Tocantins
|Número de vagas
|50 vagas + CR
|Remuneração
|R$ 37.765,55
|Inscrições
|de 17/03/2025 a 16/04/2025
|Taxa de inscrição
|R$ 120,00
|Data da prova objetiva
|15/06/2025
|Clique aqui para ver o edital TRF1 Juiz 2025
FAQ
Onde posso consultar o resultado definitivo da prova prática de sentença do TRF1?
A consulta oficial às notas definitivas e às respostas dos recursos está disponível no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.
Quais são os prazos para a entrega dos títulos e a inscrição definitiva?
Segundo a cobertura do Gran Concursos Online, os candidatos convocados devem realizar o envio dos documentos e a inscrição definitiva entre 27 de julho e 17 de agosto de 2026.
Qual é a remuneração inicial oferecida para Juiz Federal Substituto no TRF1?
Conforme divulgado pelo Gran Concursos Online, o subsídio inicial do cargo é de R$ 37.765,55, acrescido de benefícios previstos na legislação.
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