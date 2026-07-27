Graduados podem concorrer a bolsas de R$ 4 mil em projeto da Ufac

Inscrições estão abertas até dia 30 de julho/Foto: reprodução

O Observatório de Direitos Humanos (ODH) da Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a Clínica de Direito à Cidade, está com inscrições abertas até dia 30 de julho para um processo seletivo que vai oferecer quatro bolsas de residência no valor de R$ 4 mil mensais.

As oportunidades são destinadas a profissionais já graduados nas áreas jurídica, territorial, social e cartográfica, sendo uma vaga para cada área. A carga horária é de 30 horas semanais e a residência poderá ter duração de até dois anos.

Os interessados devem realizar a inscrição de forma online até o fim do prazo previsto no edital. O processo seletivo será dividido em duas etapas: homologação das inscrições, de caráter eliminatório, e análise de currículo, carta de apresentação e entrevista, fase que também terá caráter eliminatório e classificatório.

Os residentes terão vínculo inicial de seis meses, com possibilidade de renovação até o limite de 24 meses.

A permanência no programa dependerá da avaliação do supervisor, que levará em consideração o cumprimento do plano de trabalho, o desempenho nas atividades acadêmicas, a postura ética, a participação nas ações do projeto e a assiduidade.

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As atividades serão realizadas de forma presencial no espaço do Observatório de Direitos Humanos da Ufac, em Rio Branco, nos turnos da manhã e da tarde. Também estão previstas visitas de campo e outras ações ligadas ao projeto.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 11 de agosto, e o início das atividades está previsto para o dia 14 do mesmo mês.

Confira o edital completo:

EDITAL 5_2026 – PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA JURÍDICA MULTIPROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL E OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS DA UFAC

Conteúdo Original / Fonte: Universidade Federal do Acre