Bahia tem três gols anulados e empata com o Corinthians por 1 a 1

Bahia balançou as redes quatro vezes/Foto: Reprodução

Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1 neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano balançou as redes outras três vezes, mas todos os lances foram anulados por impedimento.

Fabrizio Angileri abriu o placar para o Corinthians logo no início da partida. O lateral aproveitou uma das primeiras investidas da equipe paulista e colocou os visitantes em vantagem.

A resposta do Bahia ocorreu poucos minutos depois. Alejo Véliz desviou uma finalização de Erick Pulga e marcou, mas o gol foi invalidado após a checagem do sistema de impedimento semiautomático. A tecnologia identificou a ponta da chuteira de Pulga à frente do defensor corintiano na origem da jogada. O lance foi detalhado pelo ge.

Bahia pressionou pelo empate

Em desvantagem, o time comandado por Rogério Ceni passou a ocupar o campo de ataque e criou as principais oportunidades da partida. A equipe chegou a comemorar outras duas vezes, mas novamente teve os gols anulados por posições irregulares.

Apesar das interrupções, o Bahia manteve a pressão e conseguiu chegar ao empate com Alejo Véliz. O atacante argentino, que fazia sua estreia oficial pelo clube, aproveitou a oportunidade e garantiu o 1 a 1.

O Corinthians procurou diminuir o ritmo do confronto e resistiu às investidas dos donos da casa. Nos minutos finais, o Bahia continuou buscando a virada, mas não conseguiu superar novamente o goleiro Hugo Souza.

Com o empate, o Bahia chegou aos 31 pontos e permaneceu à frente do Corinthians, que passou a somar 28. As duas equipes seguem na disputa pelas primeiras posições e por uma vaga na próxima edição da Libertadores.