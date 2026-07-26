Casemiro estreia pelo Inter Miami e Suárez garante vitória com gol de cavadinha

Volante brasileiro jogou os 90 minutos e registrou 58 passes certos na vitória por 1 a 0 no Canadá

Ex-jogador do Manchester United realizou sua primeira partida oficial após a disputa da Copa do Mundo/ Foto: Reprodução

O volante Casemiro fez sua primeira exibição com a camisa do Inter Miami na Major League Soccer (MLS) na noite deste sábado (25/7). Fora de casa, o clube da Flórida derrotou o Montreal Impact por 1 a 0, no Saputo Stadium, em duelo válido pela fase regular da competição norte-americana.

Titular absoluto na equipe comandada pelo técnico Guillermo Hoyos, o meio-campista esteve em campo durante toda a partida. Em sua primeira atuação pelo novo clube após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, Casemiro manteve a regularidade no setor central: completou 58 passes certos em 65 tentativas e contabilizou sete recuperações de bola.

O lance decisivo do confronto ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante uruguaio Luis Suárez assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti e converteu a penalidade com uma cavadinha, garantindo os três pontos e mantendo o Inter Miami na briga direta pela liderança da Conferência Leste.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo e com vitoriosa passagem pelo Real Madrid, Casemiro acertou sua transferência para o futebol norte-americano como agente livre após o encerramento de seu contrato com o Manchester United ao fim da temporada europeia 2025/26. O duelo no Canadá marcou seu retorno oficial aos gramados desde a participação no Mundial.

Com o resultado positivo, o time da Flórida engatou a sexta vitória consecutiva na competição, enquanto a equipe canadense permanece em busca de recuperação na tabela do torneio.