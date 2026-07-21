“Despejou vergonha sobre seu legado”, diz jornal sobre Messi após Copa

Colunista do “The Mirror” classificou como “petulante e vergonhosa” a reação do camisa 10 argentino no encerramento da decisão.
A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 desdobrou-se em fortes críticas à postura de Lionel Messi. Em artigo assinado no jornal britânico The Mirror, o jornalista Jeremy Cross classificou o comportamento do astro como “petulante e vergonhoso” nos momentos finais da partida.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Gabriel Lima para o portal METRÓPOLES, o articulista afirmou que o camisa 10 comprometeu parte da imagem deixada ao longo da carreira:
“Há uma forma de perder, e Messi ainda não é velho demais para aprendê-la. O que ele mostrou ao mundo no apito final não era algo esperado dele. Despejou um pouco de vergonha sobre seu legado extraordinário”, escreveu Jeremy Cross em trecho destacado pelo METRÓPOLES.
As reclamações com a arbitragem e os bastidores
Conforme destacado na cobertura do METRÓPOLES, as críticas do comunicador focaram as intensas reclamações do capitão argentino dirigidas ao árbitro Slavko Vinčić, sobretudo após a expulsão do meio-campista Enzo Fernández em confusão com o espanhol Cucurella.
O colunista comparou a reação do jogador a “uma criança mimada correndo para reclamar com o professor”, alegando que o atacante diminuiu o próprio respeito na partida.
Apesar das críticas à conduta final, a publicação reconheceu a liderança técnica de Messi, que foi o vice-artilheiro e um dos destaques da campanha sul-americana até a decisão, decidida com gol de Ferran Torres na prorrogação.
Qual jornal criticou a postura de Lionel Messi após a final da Copa do Mundo?
O jornal britânico The Mirror, em coluna assinada pelo jornalista Jeremy Cross.
O que disse o colunista inglês sobre Lionel Messi?
Jeremy Cross afirmou que Messi teve uma atitude “petulante e vergonhosa” ao reclamar com a arbitragem e que o jogador “despejou vergonha sobre seu legado”.
Quem venceu a final da Copa do Mundo de 2026?
A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, com gol marcado por Ferran Torres na prorrogação.