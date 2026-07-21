Saiba onde assistir e as escalações de Atlético-MG x Bahia pelo Brasileirão

Galo e Tricolor de Aço se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão na Arena MRV.

Pedro Souza / Atlético

Equipes entram em campo às 19h30, na Arena MRV, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A.

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro traz o confronto entre Atlético-MG e Bahia. O duelo será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, a partida marca momentos distintos de preparação para as duas equipes na retomada da competição após a pausa do calendário.

Preparação dos times e prováveis escalações

Conforme reportado pelo METRÓPOLES, o mandante Atlético-MG volta a campo após um período sem jogos oficiais, enfrentando baixas no elenco com as saídas do zagueiro Júnior Alonso e do atacante Hulk. O técnico Eduardo Domínguez conta com poucas novidades para montar a equipe titular.

Por outro lado, o Bahia vem embalado por triunfo na rodada anterior e conta com o retorno do meio-campista Everton Ribeiro, recuperado de lesão.

Confira as prováveis formações apontadas na matéria do METRÓPOLES:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra.

Bahia: Ronaldo; Roman Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José.

Onde assistir ao jogo entre Atlético-MG e Bahia ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere.

Qual é o horário da partida entre Atlético-MG e Bahia?

O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília) na Arena MRV.

Em qual estádio será realizado o confronto?

O duelo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet