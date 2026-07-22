EA FC 27 confirma Mbappé na capa e cria expectativa por mundo aberto

A escolha de Mbappé também foi justificada pelo desempenho recente dentro de campo

A Electronic Arts revelou, nesta quarta-feira (22), que Kylian Mbappé será o atleta de capa da Edição Ultimate do EA SPORTS FC 27. O atacante do Real Madrid volta a estampar a franquia após quatro anos e será, pela primeira vez, o principal rosto de um título da era EA SPORTS FC.

Além da versão para consoles e PC, Mbappé também será a estrela da capa do EA SPORTS FC Mobile. Em comunicado, o francês celebrou o retorno à franquia.

“Estar na capa de um título EA SPORTS FC pela primeira vez é um momento muito especial para mim. É uma honra continuar meu relacionamento de longa data com a franquia em seu capítulo mais recente”, afirmou o jogador.

A escolha de Mbappé também foi justificada pelo desempenho recente dentro de campo. Desde a chegada ao Real Madrid, em 2024, o atacante terminou como artilheiro de La Liga nas duas temporadas disputadas pelo clube espanhol. Em 2025/26, ainda conquistou a Chuteira de Ouro da Liga dos Campeões ao marcar 15 gols na competição.

Segundo a EA, as atuações pelo clube e pela seleção francesa consolidaram o atacante como um dos principais nomes do futebol mundial e reforçaram sua presença na capa da nova edição do game.

Além da revelação da arte oficial, a empresa também deu indícios de uma das principais novidades do EA FC 27. A imagem de divulgação faz referência ao modo “The Grounds”, que deve introduzir um ambiente de mundo aberto na franquia.

A expectativa é que o recurso funcione como um grande hub social para os jogadores, em conceito semelhante ao modo “The City”, da série NBA 2K, reunindo diferentes atividades e experiências em um mesmo espaço.

Mais detalhes serão apresentados no trailer oficial do EA SPORTS FC 27, programado para esta quinta-feira (23), às 13h (de Brasília). O vídeo deve revelar novidades de jogabilidade e também confirmar a data de lançamento do novo título.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles