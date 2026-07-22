Os jovens atletas de Sena Madureira fizeram bonito na ROCUP 2026, realizada em Ji-Paraná (RO) e considerada a maior competição de futebol de base da Região Norte. Convocados para defender equipes tradicionais de Rio Branco, os atletas conquistaram títulos, vice-campeonatos e levaram o nome do município ao pódio.

Representaram Sena Madureira os atletas Vampetinha e Keirryson, pelo Galvez; Pedro, pelo Rey Arthur; Lorenzo e Guilherme, pelo Flamenguinho; e Pietro, pelo Botafogo. Quatro deles integram a Escolinha Sena Esporte, coordenada pelo professor Júlio César.

Entre os destaques, Vampetinha conquistou o título da categoria Bronze pelo Galvez, marcando gols na final e alcançando seu segundo título consecutivo na ROCUP. Pedro também foi campeão da categoria Bronze pelo Rey Arthur, enquanto Lorenzo levantou a taça da categoria Prata pelo Flamenguinho, encerrando a competição com cinco gols marcados.

Pietro foi vice-campeão da categoria Ouro pelo Botafogo, Keirryson ficou com o vice da categoria Bronze pelo Galvez e Guilherme chegou às semifinais de sua categoria.

Os resultados reforçam o crescimento do futebol de base em Sena Madureira e evidenciam o trabalho desenvolvido pela Escolinha Sena Esporte, que segue revelando talentos e abrindo portas para jovens atletas em competições de grande expressão na Região Norte.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet